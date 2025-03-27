台中警耳邊「大聲公」洗腦...阻詐超有效　婆媽領小秘笈超開心　

▲台中市第一警分局近日到宮廟、市場用大聲公宣導阻詐。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市第一警分局為提升市民防詐意識，啟動 「第一波麗士快閃反詐行動」，員警、志工深入宮廟及傳統市集，透過「大聲公廣播」提醒民眾識詐。繼中所美女副所長蔡孟珊親自手持大聲公，前往台中媽祖萬春宮前宣導，大誠所的波麗士弟兄則在第二市場宣導，民眾反應不錯。

第一警分局說，警方仔細叮嚀宣達反詐資訊，發送反詐小秘笈給現場虔誠參拜民眾們學習反詐技巧，或是透過與店家及採買民眾互動，透過廣播放送反詐語音，也同時發送第一波麗士與順天宮輔順將軍廟聯名反詐小神衣，吸引波婆婆媽媽們加入反詐行列，讓市場攤販也能成為識詐小尖兵，協助提醒顧客注意可疑訊息，守護大家的血汗錢。

▲警方在現場發放阻詐小秘笈，民眾好開心。（圖／記者許權毅翻攝）



第一分局長尤啓南表示，近期詐騙案件分析結果，50歲以上的中高年齡層族群為詐騙高風險對象之一，財損比例也是偏高的情形，因此調整反詐策略，除了積極配合警政署「識詐2.0版計畫」持續執行宣導工作外，以分齡分眾模式，鎖定愛美女士常蒞臨美容美髮業者消費特性，前往店家內外張貼反詐騙海報，期盼透過民眾在此類店內消費停留時間較長的機會

尤啓南說，此次前進宮廟及傳統市集的快閃行動，亦是瞄準中高年齡層族群及加強本轄人潮聚集處所的走動式管理，希望提高見警率也走進群眾，讓市民也能參與第一波麗士的防詐工作，因為全民防詐不僅是口號，更是要讓每個人起身，用頭腦與雙手，記起防詐關鍵字，突破話術盲點，動動手指轉分享防詐影音圖文知識到社群媒體，讓人人都是波麗士大人的分身，建立強大的阻詐防護網。