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群海娛樂「收入破億」涉逃漏稅！　Andy老師手抱資料現身調查局

記者劉昌松、黃彥傑、陳以昇、莊智勝／新北報導

YouTuber眾量級Andy老師(王崇睿)日前公開指控，前女友家寧(張家寧)一家將他經營10年的百萬頻道佔為己有，且頻道收入破億，但自己卻長期領月薪、微薄獎金，多年下來累計僅分得695萬元。此外，家寧一家還涉嫌逃漏稅，新北地檢署日前接獲檢舉後分案進行調查，Andy老師昨(26日)也在律師的陪同下，以「證人」身分帶著厚厚一疊資料前往調查局北機站協助釐清，訊後未送複訊即請回。

▲▼Andy老師赴調查局北機站協助釐清群海娛樂逃漏稅疑雲。（圖／民眾提供）

▲Andy老師手拿一疊資料，前往調查局北機站協助釐清群海娛樂是否涉嫌逃漏稅。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

據悉，Andy老師與前女友家寧成立YT「眾量級CROWD」頻道，在累積粉絲人氣後，雙方於2018年共同成立群海娛樂公司負責營運與財務，並由家寧母親擔任董事長，Andy則掛名董事，持有25%股份，專注於內容創作上，但2024年10月Andy與家寧宣布分手，劇情急轉直下。

Andy老師於3月11日發文，稱「分手後我一無所有」，透露自己無法登入傾注10年心血的「眾量級」所有頻道與社群帳號，並在股東大會中，遭家寧媽媽以「分手後對公司無貢獻」為由，拔掉他的董事職位，並要求他簽署股權轉讓書與保密協議。

▲▼Andy老師赴調查局北機站協助釐清群海娛樂逃漏稅疑雲。（圖／民眾提供）

Andy指稱要求查帳被拒，反遭家寧媽回稱當初分給他的25%股份屬於「借名登記」、不是他的。Andy指出，公司成立後他僅月領最高5萬餘元薪水，沒有分紅，「眾量級」商標被家寧媽登記註冊、也不是他的。Andy自曝窘境，引起許多網紅聲援，雙方隔空交鋒過程，傳出群海娛樂成立至今，靠「眾量級CROWD」頻道進帳上億元，但群海娛樂疑有逃漏稅之嫌。

新北地檢署日前接獲情資後，分案展開調查群海娛樂是否有涉犯《稅捐稽徵法》罪嫌。Andy老師昨身穿白上衣、西裝，在律師陪同下現身調查局北機站，且手上還拿著厚厚一疊資料，明顯有備而來，並以證人身分應訊長達6小時，協助釐清群海娛樂金流明細。

▲▼Andy老師赴調查局北機站協助釐清群海娛樂逃漏稅疑雲。（圖／民眾提供）

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