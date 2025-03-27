激戰護理師「緩解經痛」！泌尿科醫師「鬧出人命」...正宮怒了

▲台北知名醫院一名泌尿科醫師偷吃護理師還生子，護理師被正宮告上法院要賠25萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名知名醫院泌尿科醫師偷吃護理師5年，護理師還以「性行為可緩解經痛」為由，規定醫師每個月至少要和她上床1次，兩人發生40次以上性行為，直到護理師懷上泌尿科醫師的小孩，醫師覺得瞞不下去，才向正宮坦承外遇，正宮憤而將護理師告上法院。台北地院審理，法官判護理師侵害配偶權要賠25萬。可上訴。

宮主張，丈夫在大醫院泌尿科當主治醫師，2024年8月突然對她坦承外遇5年，對象是泌尿科護理師小美(化名)，兩人最多平均兩周發生1次性行為，不僅曾同遊花蓮入住旅館，還在去年4月同遊法國巴黎，兩人雖一度因小美離職，於2020年7月暫時停止交往，然而小美又在2023年10月主動聯繫，且以「性行為可緩解經痛」為由，要求丈夫每個月至少發生1次性行為，在去年7月懷上丈夫的小孩。

正宮指出，丈夫和小美在泌尿科工作時，共用同一間辦公室，小美應知道丈夫已婚，卻仍和他上床40次，造成她精神極大痛苦，她要向小美求償150萬元。

全案審理時，小美承認和人夫發生關係並生下小孩，不過人夫在2021到2024年間每月匯5到6萬元給她，為兩人分手期間，因人夫看她因感情因素離職，想繼續當朋友，才主動匯款補償她，並非她向人夫騙取金錢。

法官認為，小美自承分別在2019年至2020年、2023年至2024年7月和人夫交往，並曾同遊巴黎且發生多次性行為，已侵害配偶權，審酌正宮為醫院主治醫師，月薪約20萬元，小美為護理師等情，判小美要陪25萬元，可上訴。