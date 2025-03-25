一運動助攻男性性功能！泌尿醫：每天3分鐘就有用

▲泌尿科醫師推薦，男性可以進行凱格爾訓練。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

泌尿科醫師戴定恩近日在臉書發文，強調凱格爾運動對於加強骨盆底肌肉的重要性。戴醫師指出，許多人在進行日常活動如打籃球、跑步時，可能會突然出現漏尿現象，甚至「弟弟」的功能也會變得懶散。這些問題可能與骨盆底肌肉無力有關，若進行凱格爾訓練就能「拯救弟弟」，每天花3分鐘帶來24小時的安心。

骨盆底肌肉是一組從恥骨連接到尾骨的肌肉群，負責控制尿便、支撐內臟以及輔助性功能。當這些肌肉力量不足時，甚至打噴嚏、健身深蹲、慢跑等活動都可能出現「不受控的小意外」。戴醫師強調，透過凱格爾運動，可以有效強化這組肌肉，讓「運動、上廁所、上戰場」都更有保障。

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為了找到骨盆底肌肉，戴醫師建議在上廁所時嘗試中途「憋尿」的動作，這時感受到的肌肉就是骨盆底肌。接下來，進行收縮練習：同時收緊尿道和肛門肌肉，保持呼吸，維持3至5秒，然後放鬆。建議每天進行3組，每組10次，中間休息3至5秒。這些練習可以隨時隨地進行，例如在早上通勤、辦公室偷閒或睡前刷牙時。

戴醫師強調，運動訓練能夠雕塑身體肌肉，而凱格爾運動則能「拯救弟弟」。他鼓勵大家不要羞於嘗試，因為3分鐘的訓練能帶來24小時的安心。