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長榮海運現任、離職3船員走私上千萬大麻　闖管制區取貨竟無人管

記者張君豪／台北報導

2024年12月刑事局偵三大隊接獲情資，指稱長榮海運離職船員涉嫌從泰國運輸第二級毒品大麻產品入境，警方獲報後報請橋頭地檢署成股檢察官陳俊宏指揮，組成專案小組深入追查。警方鎖定該海運離職船員蔡男（31歲）、劉男（36歲、經查有妨害自由、詐欺前科）在去年12月底赴泰國考察該國合法大麻市場，並集資約千萬元購買大麻花、香菸、菸油、電子煙等產品，並把毒品包裹妥善後，透過該海運公司賴姓船員幫忙走私帶上長榮海運的長合輪運回。

▲刑事局偵破長榮海運現職、離職船員涉嫌走私上千萬元大麻毒品 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵破長榮海運現職、離職船員涉嫌走私上千萬元大麻毒品 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示，蔡、劉曾任長榮海運公司貨櫃輪船員，對東南亞航班及泊港業務相當熟悉，離職後兩人異想天開想透過走私大麻產品賺快錢，蔡男找上仍在長榮海運長合貨輪服務的賴男合作運毒，劉男則負責聯絡泰國買家，並在台灣找尋下游銷售管道。

▲刑事局偵破長榮海運現職、離職船員涉嫌走私上千萬元大麻毒品 。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，今年1月蔡男出境到泰國取貨，等長合輪營靠泰國蘭加鎊港（Laem Chabang）後，蔡男把上述大麻毒品交給長合輪船員賴男帶上船走私回台，1月10日長合輪停靠高雄港後，蔡男居然可以直接進入高雄港警局管制區，直接進入長合輪停泊碼頭，與賴姓船員面交毒品後驅車到高鐵左營站。

專案小組幹員全程監控，並在高鐵左營站拘提蔡男，當場查扣大麻花27包（總重3.5公斤）、大麻香菸12管、大麻煙油5盒、大麻電子菸油15盒，總價約新台幣近千萬元，警方逮捕蔡男後逐步釐清案情，2月間在高雄九如二路附近拘提購毒的劉男到案，並到長榮海運逮捕賴姓船員，3人經警詢後依觸犯違反毒品危害防制條例移請高雄橋頭地檢署偵辦，蔡嫌等3人經法院裁定羈押。

▲刑事局偵破長榮海運現職、離職船員涉嫌走私上千萬元大麻毒品 。（圖／記者張君豪翻攝）

但離職船員蔡男如何能突破高雄港區層層警衛封鎖管制、進入泊港碼頭甚至登船取貨？相關航港局、港警局人員疏失則有待檢方調查釐清。

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