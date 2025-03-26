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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國定假日修法再等等　今討論6小時仍卡關下週續審

▲▼新任考試委員被提名人詢答 牛煦庭 質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會今（26日）排審「紀念日及節日實施條例」，也就是各界關注的新增紀念日、調整節日放假規則。上午進行大體討論後，下午進行逐條審查，但從紀念日與節日名稱、放假規則及最關鍵的施行日期，朝野各黨整日討論超過6小時仍未有共識，決定保留相關內容，排定在3月31日繼續審查。

這次審查以牛煦庭提出的版本為主軸進行討論。13條條文中，目前僅4條取得共識並通過，包括條例名稱確定為《紀念日及節日實施條例》；主管機關明訂為內政部，並對假日調整機制作出規範；第八條規定，當紀念日或節日的放假日適逢例假日，應另行補假，而放假與補班的調整則由主管機關公告，除非其他法律另有規定；第九條移除事業單位可由勞資雙方協議調整放假與上班日期的規定，其他部分則依提案內容修正後通過。

至於紀念日及節日立法目的、名稱、日期、放假及施行日期等條文，則仍待討論。牛煦庭會後表示，本案為國民黨優先法案，已與民進黨召委張宏陸交換排案日期，將於下週一3月31日繼續主持審查，目標於當日送出委員會。

牛煦庭表示，國民黨團經過黨內的協商、討論後終於完成版本整合，大家最關心的新增國定假日部分，考量歷史意義與民意基礎，國民黨團的整合意見後新增國定假日以9月28日的孔子誕辰紀念日（教師節）、10月25日的台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日的行憲紀念日。另外，小年夜也計劃從現行的彈性放假改為固定放假，減少補班造成的變動影響。

牛煦庭說，從今天民進黨委員的表現及行政機關的回答，可以看出行政機關和執政黨委員對法案雖有想法，卻尚待整合意見，因此無法提出相應版本或修正動議，導致討論發散、聚焦不易。

牛煦庭期待委員會能透過討論達成三黨共識，以免去協商冷凍期的等待、早日讓法案三讀，因此同意多排一天，盡力完成朝野意見整合。也期待執政黨能夠在下週一審查提出具體的法條內容以利討論。

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