洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹享樂！檢斥：怎麼會是無殺人犯意

▲2024年中捷隨機砍人案洪淨，檢方揭露他在案發前一晚，在摩鐵叫傳播妹享樂。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中捷運隨機砍人案犯嫌洪淨一審判10年，二審今日開庭時，當庭下跪道歉。洪辯護律師稱，洪沒有殺人犯意，且當時「很勇敢」承認犯行。檢方揭露，洪淨在犯案前一晚，入住最高級摩鐵房，還游泳、打電動甚至叫傳播妹，就是在動手前一晚享樂，相當殘酷，且有計畫性犯罪，怎麼會是無殺人犯意？

洪淨辯護律師古富祺說，當時洪淨「很勇敢」地承認殺人，因為吞食84顆藥物，當時並無行為能力，有將其送中山附醫鑑定，結果顯示，洪淨當時服用藥物陷於無意識、藥物中毒。被問到案發情事時，處於藥物中毒情況，不得以為唯一證據，要有補強證據，且勘驗當時狀態，洪淨都是行走犯案，並沒有追趕、刺人於死。

古富祺主張，洪淨顯然欠缺一定要殺人於死主觀犯意，客觀看，也僅成立殺人不確定故意或是傷害故意，恐嚇公眾一罪，「有學法律都知道」會被前述行為吸收，被告有悔意，原審判決過重，請庭上做更適當判決。

▲洪的辯護律師主張，他沒有殺人犯意。（圖／記者許權毅攝）



檢方表示，根據勘驗案發影像中，洪淨殺人犯意堅定，洪在案發前就曾經說過想殺害老師、於公眾場所殺人，選定台中捷運，則是因為車廂為密閉空間，日期選定5月21日，更是因為正是鄭捷犯案10周年，希望引起媒體關注。

事發前，洪淨購買防滑手套，讓行兇變得更順利，還知道菜刀很利，得用衣服包住，才不會傷害到自己，事發當下，洪淨被眾人圍著奪刀後，又再拿起別支刀，怎麼會是沒有殺人犯意？多少人花了30秒，才從他手上奪走刀子。

檢方論告，認為洪完全不尊重人命，洪淨也曾跟警方、檢方、法院說，自己「就是要殺人」，要隨機挑人，只要殺過一次就不怕了，只要被放出來，就會再犯案，若有人受傷，就「不是我的問題了」，沒有死刑就無止盡犯案，要殺死討厭了人。

檢方指出，洪淨在犯案前一天，入住摩鐵最高級房間，因為裡面有游泳池，還帶了泳衣要游泳，還將Switch帶去遊玩，甚至叫了傳播妹，在殺人前一天享樂，相比被害人之下，有多麽殘酷，洪有明確犯罪計畫，但是他卻否認犯罪，儼然是狡辯，犯後態度當然不好，建請從重量刑。