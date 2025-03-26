洪淨中捷砍人突當庭下跪致歉！受害者父親悲憤怒斥：噁心八點檔

記者許權毅、潘鳳威／台中報導

20歲護專生洪淨於去年5月21日，犯下震驚社會的台中捷運隨機砍人案，一審被判10年有期徒刑，案件上訴至台中高分院，今日開庭，洪淨情緒激動，當庭念出多封預先準備的信件，並對受害者呂同學下跪致歉，洪與其律師希望跟呂家人以25萬元和解。對此，呂爸爸今日表示：「 他說的跟做的都不一樣，人性的險惡為什麼會這樣子？」

▲台中捷運兇嫌洪淨今二審開庭時，向傷者呂同學下跪道歉，並與其以25萬進行和解。（圖／記者許權毅攝）

回顧台中捷運隨機砍人案！洪淨持菜刀、2把水果刀猛砍乘客，造成2人受傷，而第一個遭砍、身中多刀的呂姓同學，當時右胸、右肩和後背都有刀傷，肋骨被砍斷，傷勢嚴重，緊急手術後才搶回一命。法院認為凶嫌洪淨為達「徹底自我毀滅」目的，有計畫性行凶，造成社會恐慌，惡性重大，依殺人未遂等罪重判10年有期徒刑。

今（26）日台中高分院二審上午10時進行審理。洪淨媽媽再次到庭旁聽，受害者呂同學（目前已滿18歲）今天也到庭，由爸媽陪同。洪淨當庭念出寫好的信件：「自己不敢離世，才會說要模仿鄭捷、判死刑，感謝父母沒放棄自己，活著就有希望，會好好面對被害者。」最後洪淨甚至不顧法警制止，當庭突然向呂同學下跪。庭後呂同學與洪淨都有和解意願，直接進行調解，呂父僅表示尊重兒子選擇。

但呂爸爸稍早也錄製了一段音檔給媒體，表示：「今天在庭上，洪淨說他吞了八十八顆藥，他不是故意的，為他自己的罪過逃罪、減輕罪行，說一些我們覺得非常不喜歡聽的話，演了一齣八點檔，非常噁心，說他有精神疾病，他傷人是不是自己願意的。但又演了一齣跪著道歉的戲，跪著向我們道歉，但說的跟做的都不一樣。他的律師更噁心，竟然叫我們25萬和解，我們覺得非常錯愕。」 「我們真的想原諒他，但看他今天這樣子這樣子，我覺得很失望。」