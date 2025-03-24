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社會 社會焦點 保障人權

獨／人妻燃舊情卻要他再等10年　奪命男問法官：這是不是練痟話

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

北市一名52歲宿姓男子在2024年11月，因不滿已婚的蔡姓女子堅持分手，竟當街持9公分折疊刀，狂刺19刀殺死蔡女，士檢依殺人罪起訴。士院今（24日）下午召開移審庭，在押宿男稱不滿對方嗆他沒耐性，要他等10年後離婚、孩子長大再重新交往，當庭不滿反問「法官你聽得懂這哪國語言嗎？她在講什麼瘋話？」

▲▼ 宿姓男子19刀刺死人妻，24日上午召開移審庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲宿姓男子19刀刺死蔡姓人妻，24日下午召開移審庭。（圖／記者黃宥寧攝）

回顧本案，宿男、蔡女在多年前曾是情侶關係，2022年7月10日，蔡女突然聯絡對方，雙方再度燃起愛火交往，而後蔡女又提分手，宿男心生不滿下多次傷害、威脅對方，因此於2024年11月25日上午帶著折疊刀至蔡女辦公室找人，之後兩人下樓坐在路邊花台繼續聊天，1小時後雙方發生爭執，宿男竟當場將對方推往牆壁後掏刀狂刺，蔡女一度逃開，但宿男追在後方，再度朝其身體瘋狂攻擊，最終蔡女送醫搶救後，仍因出血性休克慘死。

庭上宿男坦承持刀殺人，但並非蓄意殺人，強調他殺完人後再自殘坐在一旁抽菸是在等死，「起訴書上看起來我很冷血，但我並不是冷血殺人狂」，宿男敘述，他當下帶著刀去找對方，只是想當場自殘嚇嚇她，要讓蔡女體會到被漏氣、沒面子，但見到面又狠不下心。

後來2人走到1樓繼續聊，宿男不滿稱蔡女不斷數落他，還罵他沒耐性，要自己等她離婚、小孩長大後再繼續交往，「法官你聽得種這是哪國語言嗎？她在講什麼瘋話？我還得癡癡守候她，還要付出這麼多」，又說一開始沒想要交往，反控蔡女逼他交往。後來在不滿連番酸言酸語下，憤而殺了對方。

法官召開移審庭，檢方指宿男供詞反覆、逃亡可能性高，又無固定住所，為確保日後審判順利進行，建請羈押；辯護人請求法官考量比例原則，予以交保或限制住居。法官認為，宿男涉犯殺人重罪嫌疑重大，警詢時甚至自述曾向蔡女說要移民離開，且案發後數次自殘，綜上考量下裁定續押。

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