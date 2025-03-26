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才投履歷「人資半夜1舉動」　她嚇爛：太奴了！同行曝原因

忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO半夜愣見面試邀請。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「完全不想去面試了！」一名求職妹透露，下午才剛投完履歷，結果半夜就收到人資回信，並詢問當周是否能面試？當下原PO認為，人資半夜還在工作的狀況，「也太奴了」，瞬間對該工作興趣全消，但又不知如何婉拒。文章曝光後，有同行解釋，是因為怕好人才被搶走，所以才會在半夜發邀請。

一名女網友在Dcard表示，有一天下午在人力銀行上投履歷，結果深夜1點多，發現人資已閱讀且詢問原PO「這周方不方便面試？」

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見到公司面試邀請，當下原PO卻開心不起來，反而認為「天啊...這公司大半夜還在詢問面試，也太奴了。」原PO更直言，完全不會想去面試，但又不知如何婉轉拒絕，「才剛寄出履歷，說找到工作了感覺也不太可能？」

底下網友熱議，「我之前也有在非上班時間（凌晨）、或假日收到面試邀請，面試聊聊後發現面試官是真的忙到凌晨」、「覺得先不用預設立場，去面試可以再試探問看看」、「我是求職者，看到普通公司如果7點之後發邀請，會覺得可能有點雷或是有加班文化，除非公司真的名氣很大，不然普通不太會回覆，也會直接婉拒」。

也有同行幫忙解釋，「我也會無聊在家就打開求職者履歷，很想按邀請，但都會等到隔天正常上班時間，就怕求職者覺得公司很奴，下班後還在工作」、「我也會看到不錯的就寄邀請欸，有時候也是怕好的人才，因為一個面試優先順序就離開我，所以就發了，可能是個人行為不是公司問題啦，真的不想去的話直接已讀沒差，沒有幾個人資會因此不開心」。

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