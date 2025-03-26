以前會買鈴聲！為何現在一票人「手機都靜音」　網點出3原因

▲為什麼現在有很多人不開鈴聲了？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在幾乎人手一支手機，如果有需要，打電話、傳訊息都非常方便，而近日就有網友表示，以前可能還會花錢買鈴聲，現在是不是大多數人反而選擇靜音、不開鈴聲？貼文曝光後，引起網友討論，還有人指出現在不太開鈴聲的3個原因。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「現在大家手機都靜音不開鈴聲了」為標題發文，提到以前還沒有使用智慧型手機時，很多人還會花錢買手機鈴聲，挑選時下最流行的音樂。不過現在智慧型手機越來越普及之後，即便鈴聲不用特別花錢，為什麼也未必會開鈴聲，反倒會選擇靜音？

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貼文曝光後，有網友認為是因為怕打擾其他人、習慣戴耳機，「很吵還會（被）側目，反正一直拿在手上滑」、「震動就知道了，為何要開鈴聲吵人」、「我是永遠的靜音，不喜歡打擾別人或被打擾」、「大家都戴耳機，怎麼用鈴聲啦」、「戴著耳機聽到鈴聲會耳聾」。

也有網友指出，現在大多都是接到騷擾電話，「除了詐騙保險貸款誰還會打電話？早都改用LINE了」、「只有詐騙、借貸、保險，不如關聲音，有事LINE」、「90%都是銀行貸款」。還有網友回應，「全天候開零打擾模式，只有設幾個重要的人打電話來才會響」、「只開震動啊，你不知道出社會後接到電話都很焦慮嗎」。話題引發討論。