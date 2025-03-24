北市2大逛街聖地「忠孝復興、中山站」選哪？一票更愛這：好玩

▲忠孝復興。（圖／記者項瀚攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

近期一名網友在PTT上發文，詢問女孩們比較偏好哪個商圈？是擁有文青氣息的中山站，還是更注重時尚和購物的忠孝復興站？網友對這兩個商圈的風格分析引發討論，並帶來不少回應，讓大家不禁想知道，究竟這兩個商圈究竟誰更受歡迎呢？

原PO在PTT的WomenTalk板發起閒聊「女孩們比較喜歡逛中山站還是忠孝復興站？」文中稍微介紹了兩站的風格，首先是中山站，有獨特的文青氛圍，赤峰街和誠品南西等商圈的連線，給人時尚與文藝融合的感覺。

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中山站周邊的咖啡廳密度超高，小巷裡則有許多甜點店和選物店，很適合「一個人閒晃」，也可以找姐妹喝下午茶，拍照打卡也很好看。另外，這裡的人群氛圍多是偏文青、氣質派的女生，穿搭風格偏向簡約美學或日系風格，偶爾在假日會有些擁擠，但整體的氛圍依然悠閒。

另一邊，忠孝復興站是東區的核心商圈，強調時尚購物的魅力，各大精品店和快時尚品牌一應俱全。忠孝復興是許多喜愛韓系穿搭和潮流感的女孩的最愛，商場內外總是人潮洶湧，周末更是擁擠，常常能見到路邊活動或快閃店的出現。這裡的氣氛比較緊湊，穿搭上也強調流行感和妝容的搭配，是購物天堂的代表。

原PO就好奇，「如果只能選一個地方當『假日療癒基地』，妳們會選哪裡？」貼文引發討論，「假日療癒基地是家裡」、「如果商圈能禁止機車就剛好及格了。」

其中，不少人秒選中山商圈，「中山吧氛圍偏日系」、「線形公園完整後，假設假日在禁止車輛行駛，（中山站）鐵定變台北第一大商圈」、「中山好玩」、「一定是中山」、「要買衣服會去中山，要吃飯的話喜歡去東區。」

但也有網友表示，「中山站給我感覺氣場很混濁，更喜歡忠孝」、「忠孝復興／中山地下街，不會有菸味。」還有人表示，「我住中山站，人太多，吃東西很不方便。」「中山站不是很多噁男？」