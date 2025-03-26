政府送亞亞離台！　矢板明夫讚：告訴中國堅決不接受武統主張

▲亞亞昨已從松機離台。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

陸配「亞亞」劉振亞，因在台灣發表武統言論，遭移民署處分25日離境，亞亞先是召開記者會，喊話「從沒有鼓吹武統，希望和平統一」，晚間則於松山機場搭機離台。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，亞亞這一連串表演，只是向外界證明，台灣是一個擁有言論自由的國家，台灣政府要求亞亞回國，更是告訴中國，「台灣是台灣人的台灣」，堅決不能接受武統的主張，捍衛台灣自由民主，不容任何人來毀壞。

矢板明夫表示，今天台灣最大的新聞，就是曾經在自媒體上宣揚武统的中配亞亞，終於在25日晚上，登上飛往廈門的班機，回到她的祖國。歸國前，亞亞更專程跑到內政部前召開記者會，再次強調自己的主張，並宣稱「我沒有錯」，有很多支持亞亞的人也趕來，痛批「民進黨當局」做法。

矢板明夫認為，但是亞亞這一連串的表演，只是向外界證明了，台灣是一個擁有言論自由的國家，即使是外國人，對政府措施有所不滿，仍然有說話的權利，而且，主張還會被媒體大幅報導。

矢板明夫指出，和被眾人送別的亞亞比起來，兩年前在中國上海突然被失蹤的八旗文化出版社總編輯富察的遭遇，才更讓人同情，富察只是幫別人出了幾本書而已，就被中國治安當局抓走，已經兩年多了，一直不能和家人、孩子見面。

接著，矢板明夫提到，護航亞亞的統派團體中，有人打出了這麼一句標語「台獨政府趕陸配、乞丐趕廟公」引發眾怒。因為這個團體竟然認為，由台灣選民選出來的今天的台灣政府是「乞丐」，而中配等來自中國的人，才是「廟公」，也就是這塊土地的「主人」。

矢板明夫說，讓人驚訝的是，這種居高臨下的特權意識，至今還存在。七十多年前，當國民黨從中國逃亡到台灣時，統治階級都擁有這種意識，而現在，在中南海裡「運籌帷幄」的習近平，依然擁有這種意識，這次被驅逐出境的亞亞等一部分特定的在台中國人，也擁有這種意識，其實，這種意識才是最危險的。

最後，矢板明夫強調，台灣政府要求亞亞回國，是為了要告訴中國，「台灣是台灣人的台灣」，堅決不能接受武統的主張。同時，也是在追隨陳澄波的腳步，捍衛台灣的自由民主，不容任何人來毀壞。

▼ 政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）