南投3起山難4山友罹難　許淑華：擬請飯店及民宿多做安全提醒

▲南投縣境內高山日前連傳山難意外。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

先前強烈冷氣團導致高山降下3月雪，南投縣轄內登山步道路況不佳，玉山、合歡山西峰及能高越嶺古道連續傳出3起登山意外、共尋獲4位山友遺體；縣長許淑華對罹難山友們表達哀悼之意，並提醒近期高山氣候不穩定，務必裝備齊全，注意安全，並儘量結伴同行互相照應。

許淑華24日在縣務會議中，表示南投百岳數量全台居冠、受山友青睞，但近期多波低溫來襲，高山降下3月雪、天氣不穩定，即使平地放晴、氣溫高，但高山卻不一定，山徑、步道路況也欠佳，有些路段仍有結冰情形，導致登山風險較高；此次在玉山、合歡山西峰及能高越嶺古道等地罹難山友，都是有經驗的好手，令人惋惜。

許淑華呼籲，山友近期如有登山計畫，希望能特別注意安全，並詳細訂定登山計畫，安全裝備也要攜帶周全、儘量結伴同行互相照應，登山行程及路線也要明確，並多留意天氣變化，途中如遇結冰現象，建議提早下山、以策安全；縣府也會研議透過各登山路口、山友留宿的飯店及民宿對山友多做提醒，讓山友在出發前能再次檢查登山裝備是否齊全。

許淑華提醒山友於行程間務必告知親友、多加聯繫，萬一發生意外即可提供搜救人員參考，研判較正確的登山路徑，以利搜救人員提供及時協助，她同時感謝消防人員及救難人員，近日不畏高山氣候不佳及路況難行等因素全力搜救，辛勞備至。