「獎金支出率」15年未調助長地下博弈！運彩公會籲修法放寬限制

▲運彩公會呼籲修法，提升運動彩券競爭力。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

現行《運動彩券發行條例》自民國95年（2010年）施行至今，其中「獎金支出率」從未調整，導致台灣運動彩券的市場競爭力大幅下降，也讓地下博弈無法杜絕。對此，中華民國運彩公會理事長何昱奇呼籲，政府盡速修正《運動彩券發行條例》，特別是提升獎金支出率，以增加合法運彩的市場吸引力。

何昱奇今（25）日發表公開信指出，目前運動彩券每賣出100元最多僅能撥出約78元作為獎金返還，僅七成多，遠低於國際上常見的80%至90%水準，使得合法運彩對投注人的吸引力嚴重不足，投注者寧可轉向提供更高賠率的地下博弈渠道，讓非法賭盤持續壯大。

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政府近期計劃將教育部體育署升格為獨立的「運動部」，並擴增人力至約400人，設立「全民運動署」及「國家運動產業發展中心」。何昱奇認為，行政機關擴編雖有助於體育產業發展，但若無配套的財政來源，將加重政府財政負擔，現行體育經費規模仍顯不足，政府每年編列約73億元的體育預算，加上運動彩券每年挹注的77億元，合計約150億元，遠低於專家估計的每年所需投入資源400至500億元。

▲何昱奇(左)。（圖／記者游瓊華翻攝）

何昱奇建議，設定運彩年度銷售額保底目標為700億元，確保每年約77億元的基本收入，同時對超過700億元的部分，政府可調降抽成比率，讓業者有更多空間提升獎金回饋率及行銷彈性，吸引更多民眾參與運彩投注，形成正向循環。

此外，應鼓勵創新彩券產品研發，例如推出虛擬運動彩券、場中投注及即時互動玩法，以吸引年輕族群。透過科技創新可提升運彩娛樂性，擴展新客源，進一步增加市場規模。

針對基層投注站面臨的經營困境，何昱奇呼籲政府與發行機構共同設立「經銷商回饋基金」，每年編列約10億元，採取「一半保底、一半獎勵」機制，確保基層投注站基本收益，並以績效獎金鼓勵積極經營者，可減少投注站削價競爭壓力，提升服務品質，並促進地方體育發展。

何昱奇強調，調整運彩機制不僅有助於運彩市場的成長，更能確保投注資金留在合法管道，進一步促進台灣體育產業的蓬勃發展，政府相關單位應儘速研議修法，以提高市場競爭力，杜絕地下博弈，為台灣運動產業開創新局。