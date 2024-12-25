跨越滬蘇三地！東森消費聯盟「2024菁英獎勵參訪」見證品牌實力

▲東森消費聯盟舉辦「2024菁英獎勵參訪」，跨越滬蘇三地，夥伴們攜手書寫東森夥伴共同成長的新篇章。（圖／東森消費聯盟提供，下同）



財經中心／綜合報導

為了獎勵經銷商夥伴的付出與努力，東森消費聯盟在12月3日至12月7日舉辦「攜手東森 暢享滬蘇」菁英獎勳參訪，為經銷商打造一場精彩的品牌實力展示與文化交流之旅，此次行程從上海起步，跨足蘇州、奉賢三地，讓夥伴們見證東森集團的行業領先地位，還從中汲取滿滿的創新動力與成就感，攜手書寫東森夥伴共同成長的新篇章！

▲東森集團王令麟總裁親臨晚宴，與所有夥伴熱情互動，分享成就與願景，更激勵夥伴攜手創造下一個輝煌篇章。



首日晚上，東森消費聯盟特別在上海舉行「上海摩登夜 表揚榮譽晚宴」，東森的菁英夥伴齊聚一堂，見證屬於東森人的燦爛時刻。東森集團總裁王令麟親臨現場，與所有夥伴熱情互動，頒發獎項給表現優異的夥伴，並感謝東森夥伴們的努力付出，「今天的成功是所有東森夥伴共同努力的成果，我們不僅在慶祝，更是在奠定下一個高峰的基石，讓我們攜手共創更輝煌的明天」。

表揚晚宴中，執行董事王辭笙與營運長陳志昌特別帶來年度回顧與未來展望，詳述東森消費聯盟在過去一年所取得的卓越成績，並勾勒未來的發展藍圖。他們鼓勵所有夥伴以創新與堅持為動力，共同迎接下一個高峰。

▲東森自然美奉賢研發生技中心，總投資4億人民幣，占地2.8萬平方米，擁有5棟現代化生技大樓，專注於創新研發與品質卓越，致力成為生技美學的標杆基地。



此次參訪的一大亮點，是親臨東森自然美奉賢研發生技中心及造訪東森自然美靜安總部，夥伴們在專業導覽下，深入了解東森如何利用尖端科技，不斷推動產品創新，並且親眼見證品牌在市場中的強大競爭力，夥伴們深刻體會到東森的實力，也更加清楚自己在品牌發展中的重要角色。

▲夥伴們參訪東森自然美奉賢研發生技中心，深入了解創新科技與天然成分如何結合，提升產品品質。



經銷商表示：「這次參訪讓我們大開眼界，深刻感受到東森背後強大的技術實力與資源整合能力。我們對品牌未來充滿信心，也更堅定了自己與品牌一同成長的決心」。除了展示品牌實力，東森還特別安排夥伴體驗江南文化，漫遊在蘇州的古園林，細細品味江南的悠久歷史與優雅風情，欣賞蘇州園林的精緻典雅，感受東方美學的無窮魅力，壓軸體驗是搭乘黃浦江夜遊船，飽覽上海的都市夜景，感受到東森與夥伴攜手共創未來的無限可能。

▲參訪行程走訪江南古鎮漫遊、蘇州園林雅致、黃浦江夜遊船饗宴上海美景，體驗東方文化魅力與未來共創。



「攜手東森 暢享滬蘇」菁英獎勳參訪不僅是對經銷商卓越表現的肯定，更是東森消費聯盟持續拓展市場、加強夥伴凝聚力的象徵，透過品牌實力展示和夥伴間的深度交流，東森消費聯盟將繼續推出多元化活動與資源，激勵更多夥伴加入，共同攀登新的高峰，在2025年的挑戰中，東森消費聯盟將帶領夥伴走向全新旅程，探索韓國的魅力，打造又一場榮耀之旅。

▼東森消費聯盟執行長紀坤傑親赴桃園機場迎接回國夥伴，共同宣誓迎接2025年的挑戰。東森消費聯盟將攜手夥伴開啟全新旅程，探索韓國魅力，締造下一場榮耀之旅。跟著東森遊世界，下一站釜山見！



＊東森消費聯盟【即東森全球事業(股)公司】為多層次傳銷事業