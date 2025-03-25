「獎金支出率」15年未變　運彩公會理事長發表公開信籲中央修正

▲運彩公會理事長何昱奇(左)今天發表公開信，呼籲政府正視並盡速修正運動彩券發行條例。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

運彩公會理事長何昱奇今天發表公開信，呼籲政府正視並盡速修正運動彩券發行條例。何昱奇指出，該修例施行15年來「獎金支出率」從未調整，嚴重影響台灣運動彩券的競爭力，若不修正，投注人恐轉向地下博弈，壯大非法賭盤。

何昱奇說明，現行《運動彩券發行條例》設定的獎金支出率上限，遠低於國際標準。目前，運動彩券每賣出100元，最多僅能撥出約78元作為獎金返還，換言之，獎金支出率僅七成多。這與國際上常見的80%至90%水準相去甚遠。獎金比例過低，導致合法運彩對投注人的吸引力嚴重不足，參與者寧可轉向提供更高賠率的地下博弈渠道，讓非法賭盤持續壯大。

何昱奇認為，教育部體育署將升格為運動部，組織規模擴增近四倍，行政和推廣成本將大幅成長，若無健全的資金來源與市場機制配套，僅憑擴編行政組織，將難以有效推動全民運動與運動產業發展。

何昱奇指出，政府體育預算近年提升至約73億元，再加上運動彩券每年挹注的約77億元，兩者合計經費約150億元左右。然而，專家估計我國體育及運動產業要有長足發展，每年所需投入資源可能高達400至500億元，突顯台灣運彩未能充分發揮效益。

何昱奇也建議，政府盡速修正運彩發行條例中的獎金支出率等限制過嚴的規定，期盼相關政策檢討，例如推出虛擬運動彩券。另為解決許多投注站經營困境，建議政府和發行機構共同設立「經銷商回饋基金」，確保投注站基本收益保障，激發運彩產業的成長活力。