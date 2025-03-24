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批雞排100元是漲電價害的　國民黨團：電費單應寄給賴清德幫忙繳

▲國民黨團痛批，民進黨把人民當提款機，要求賴政府立即停漲，調整錯誤能源政策。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團痛批，民進黨把人民當提款機，要求賴政府立即停漲，調整錯誤能源政策。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

為讓台電今年虧損不再擴大，4月漲電價勢在必行，據傳電價方案，大致定案，民生平均漲幅，會低於10%，而產業平均漲幅，則會在5%以內。國民黨團今（24日）召開記者會砲轟，台電早獲撥補3000億元，電價仍四年五度調漲，而民進黨把人民當提款機，要求賴政府立即停漲，調整錯誤能源政策。藍委黃健豪以連鎖美式炸雞店「胖老爹」舉例，單點無骨雞腿排從85元調漲至100元為例，憂心漲電價恐影響民生物價與外食族權益。

國民黨團書記長王鴻薇指出，蔡英文曾承諾非核家園下不缺電、不漲價，並稱十年內不會大幅調整電價，如今卻漲幅近五成，賴政府僅靠漲價彌補台電虧損，卻不檢討能源結構，讓全民買單不合理。她提到，過去立院撥補台電3000億元，全是人民納稅錢，民進黨仍硬要調漲；她並提到，綠委吳秉叡曾表態願用民代薪水補貼漲價，她呼籲民眾收到電費單可直接寄給賴清德或民進黨立委代付。

國民黨立委黃健豪指出，2022至2024年立院已三度撥補合計3000億元，電價仍漲，顯見撥補是假議題，真正問題在成本過高；他批評，馬政府時期卸任時電價每度2.54元，民進黨執政九年拉高至3.48元，導致物價齊漲，昨晚炸雞連鎖店宣布漲價為明證。

黃健豪說，台電財報顯示，外購電如風電、光電每度高達5.5至6.5元，自發電成本反而較低，台電結構不調整，財務虧損將無止境。

國民黨立委楊瓊瓔指出，去年10月才漲電價，不到半年又調，是4年來第5次，還是大漲惡漲。她批評，漲價將推升物價，工業電價已達每度4.29元，企業壓力沉重，政府卻不思檢討。他直言，民進黨廢核買貴綠電，導致「又貴、又缺、又錯」，批評卓內閣根本是「漲價內閣」。她指出，台電虧損逾4000億，堅持高價購電是主因，政府應說明是否續用核電、減少購電量與調降躉購費率，勿再讓人民承擔代價。

國民黨立委張嘉郡指出，三年四度調漲，月底又傳電價漲逾11％，五次調幅累計達48.9％，連331度以下民生用電都不放過。她建議凍漲家庭、小商家用電，避免衝擊1,450萬戶。

張嘉郡批，一隻炸雞腿漲到100元，許多家庭吃不消，民進黨卻拿韓國電價當擋箭牌，忽略韓國薪資高出台灣1.46倍，且保有30％核能，為何不學？民進黨應正視民困，儘速修正能源政策，別再甩鍋卸責。

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