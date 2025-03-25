兼3份工！父母要求孝親費喊「妳多賺就多給」　她無奈：哥躺平多年

▲女子不滿，父母要求薪水較多的她，要給比躺平的哥哥更多孝親費。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

家庭責任該如何分攤？一名女子分享，與哥哥同住家中的她，從大學畢業起便努力工作、獨立養活自己，反觀哥哥長年啃老，直到近期才勉強踏入職場。如今父母要求兄妹倆繳交孝親費，卻以「妳薪水比較多」為由要求她負擔較高比例，讓她忍不住質疑，「多賺錢的人就要多付出？」此事曝光後，引發網友熱議。

原PO在Dcard以「孝親費兄妹到底誰該多出」為題發文，表示今年34歲她，從大學商業類科系畢業後便投入職場，至今已有11年工作經驗，目前同時兼差3份工作，每日清晨6時出門、晚上10時返家，睡眠時間5、6小時左右、月收入約5萬7000元，雖然工時長但仍能勉強負荷。相較之下，大她一歲的哥哥則情況大不相同。

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哥哥自私立科技大學機械系畢業後，僅工作過2年半後就長年待在家中，生活起居仰賴58歲母親供應，除了自行負擔每個月3000至5000元不等的遊戲點數開銷以外，包括50萬元的學貸、7萬多元的機車費、保險費、手機費。直到近來才因為親友柔性勸說，經原PO協助找到一份早上3小時、晚上2小時，工時不長的理貨工作，每月收入約2萬元。

原PO指出，多年來哥哥的所有開銷幾乎都由母親代墊，而她則由個人負擔，其中含40萬元的學貸，沒跟家中父母拿錢。如今哥哥終於開始工作，父母卻以「妳賺得比較多、出社會比較久，存款也比較多」為由，要求她多負擔孝親費，讓她心生不平衡，「多賺錢的人要多付出，那我是不是大學畢業後也一起窩在家裡打電腦就好，反正有媽媽養我？ 」

原PO坦言，從小哥哥就備受家人寵愛，家中長輩也時常偏袒，加上從未交過女友的他從小沉迷電腦，母親更是習慣性替他處理一切。如今父母突然要2人繳孝親費，卻不考量兄妹倆過往的付出，讓她對公平性存疑，但強調不是不願給孝親費，而是須合理分擔，別讓較多的責任落在努力的一方，「坦白說，沒有壓力誰想工作？」最後她無奈表示，目前正在考慮搬出去住，以減少摩擦，並發文向網友請益，「今天如果妹妹的角色是妳，在這個家庭中會怎麼做？」

貼文一出引發網友討論，紛紛表示「離開家裡，不然妳要被情勒嗎？妳就固定每月匯款一定的金額」、「妳真的要醒悟，其實妳爸媽、妳哥都無法為他們自己的人生負責，所以妳只要為妳自己著想，不然你會被他們吃死死」、「先別管孝親費多少，妳跟妳哥都34、35歲，應該要搬出去自己獨立」、「家裡有缺這筆『孝親費』嗎？沒有缺的話幹嘛給」、「孝親費給一樣多就好，人生為自己負責」。

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