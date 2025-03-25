　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兼3份工！父母要求孝親費喊「妳多賺就多給」　她無奈：哥躺平多年

女子不滿，父母要求薪水較多的她，要給比躺平的哥哥更多孝親費給他們。（示意圖／CTWANT資料照）

▲女子不滿，父母要求薪水較多的她，要給比躺平的哥哥更多孝親費。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

家庭責任該如何分攤？一名女子分享，與哥哥同住家中的她，從大學畢業起便努力工作、獨立養活自己，反觀哥哥長年啃老，直到近期才勉強踏入職場。如今父母要求兄妹倆繳交孝親費，卻以「妳薪水比較多」為由要求她負擔較高比例，讓她忍不住質疑，「多賺錢的人就要多付出？」此事曝光後，引發網友熱議。

原PO在Dcard以「孝親費兄妹到底誰該多出」為題發文，表示今年34歲她，從大學商業類科系畢業後便投入職場，至今已有11年工作經驗，目前同時兼差3份工作，每日清晨6時出門、晚上10時返家，睡眠時間5、6小時左右、月收入約5萬7000元，雖然工時長但仍能勉強負荷。相較之下，大她一歲的哥哥則情況大不相同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

哥哥自私立科技大學機械系畢業後，僅工作過2年半後就長年待在家中，生活起居仰賴58歲母親供應，除了自行負擔每個月3000至5000元不等的遊戲點數開銷以外，包括50萬元的學貸、7萬多元的機車費、保險費、手機費。直到近來才因為親友柔性勸說，經原PO協助找到一份早上3小時、晚上2小時，工時不長的理貨工作，每月收入約2萬元。

原PO指出，多年來哥哥的所有開銷幾乎都由母親代墊，而她則由個人負擔，其中含40萬元的學貸，沒跟家中父母拿錢。如今哥哥終於開始工作，父母卻以「妳賺得比較多、出社會比較久，存款也比較多」為由，要求她多負擔孝親費，讓她心生不平衡，「多賺錢的人要多付出，那我是不是大學畢業後也一起窩在家裡打電腦就好，反正有媽媽養我？ 」

原PO坦言，從小哥哥就備受家人寵愛，家中長輩也時常偏袒，加上從未交過女友的他從小沉迷電腦，母親更是習慣性替他處理一切。如今父母突然要2人繳孝親費，卻不考量兄妹倆過往的付出，讓她對公平性存疑，但強調不是不願給孝親費，而是須合理分擔，別讓較多的責任落在努力的一方，「坦白說，沒有壓力誰想工作？」最後她無奈表示，目前正在考慮搬出去住，以減少摩擦，並發文向網友請益，「今天如果妹妹的角色是妳，在這個家庭中會怎麼做？」

貼文一出引發網友討論，紛紛表示「離開家裡，不然妳要被情勒嗎？妳就固定每月匯款一定的金額」、「妳真的要醒悟，其實妳爸媽、妳哥都無法為他們自己的人生負責，所以妳只要為妳自己著想，不然你會被他們吃死死」、「先別管孝親費多少，妳跟妳哥都34、35歲，應該要搬出去自己獨立」、「家裡有缺這筆『孝親費』嗎？沒有缺的話幹嘛給」、「孝親費給一樣多就好，人生為自己負責」。

延伸閱讀
人夫不工作控外遇！公公怒掐脖竟冷眼旁觀　妻心死離婚
噁夫2個月不洗澡！人妻產後只吃泡麵　忍40年訴請離婚
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金髮Yuki涉偽造文書「要被辦」　情緒不佳...母急帶人掛急
游智彬持「記者證」大鬧國會　立法院：已註銷其採訪證件
快訊／《甄環傳》陶昕然結束10年婚姻
快訊／Andy抵達警局！穿白帽T燦笑：我先做筆錄
LIVE／Andy來了！　現身警局應訊
她肺炎作CT竟斷了脊椎！　耕莘2人被起訴
28歲警：車手快撤　兩度通報詐騙集團
快訊／《與惡2》劇組道歉　揭「不刪孟耿如戲份」原因
亞亞今晚12點前需離境　移民署：若逾期將押解機場強制出境
快訊／「涮樂和牛」63人食物中毒　5廚師驗出諾羅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市電動機車最高額補助拍板　五大專案加碼最高3萬6000元

台灣新地標「台中101」5年後開幕　盧秀燕曝地點：業績上看千億

兼3份工！父母要求孝親費喊「妳多賺就多給」　她無奈：哥躺平多年

中配「焦慮主婦Lia」酸亞亞：回娘家千萬別這樣做喔

探索高雄新鮮事！「港都認識王」帶你深度體驗在地私密景點

網傳陸客到金門體檢免錢　金門衛生局打臉：一定要有健保卡

玩具弄幾下　突下腹爆痛「子宮積水出血」！醫曝：經期前容易發生

H杯妹「胸部放桌上」被酸綠茶！　她喊冤：就是那麼尷尬

中配摩沙淺淺嗆亞亞「該滾就滾」　喊話移民署要硬起來

學童安全不馬虎！新北推交通寧靜區、智慧停車　打造安心上下學路

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

桃市電動機車最高額補助拍板　五大專案加碼最高3萬6000元

台灣新地標「台中101」5年後開幕　盧秀燕曝地點：業績上看千億

兼3份工！父母要求孝親費喊「妳多賺就多給」　她無奈：哥躺平多年

中配「焦慮主婦Lia」酸亞亞：回娘家千萬別這樣做喔

探索高雄新鮮事！「港都認識王」帶你深度體驗在地私密景點

網傳陸客到金門體檢免錢　金門衛生局打臉：一定要有健保卡

玩具弄幾下　突下腹爆痛「子宮積水出血」！醫曝：經期前容易發生

H杯妹「胸部放桌上」被酸綠茶！　她喊冤：就是那麼尷尬

中配摩沙淺淺嗆亞亞「該滾就滾」　喊話移民署要硬起來

學童安全不馬虎！新北推交通寧靜區、智慧停車　打造安心上下學路

嘉義縣攜手雲科大簽署合作宣言　助力消防職業安全

金髮Yuki涉偽造文書「要被辦」　情緒不佳...母急帶人掛急診

三星掌門人李在鎔訪小米同框雷軍　馬不停蹄再赴比亞迪談合作

用ChatGPT取代心理諮商　AI心理師真的懂你嗎？

護理師「夜班獎勵」延後發！衛福部：預計5月入帳

下游客戶庫存去化有成　研調估第二季DRAM價格跌幅收斂

梅根曝兒女照「紅髮複製黛妃基因」　推出時尚選品網站

譴責游智彬竟遭出征　詹江村轟：有想過新黨為何1席立委都選不上？

影／綠委再佔主席台！　葛如鈞拍影片嗆「冥主群像」

首爾20m天坑「吞沒機車騎士」畫面曝！失蹤17小時　尋獲遺體

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

生活熱門新聞

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

快訊／09:40花蓮發生有感地震　台北感受搖晃

金髮Yuki低沉男聲曝！YTR怒踢爆

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

快訊／09:40花蓮近海規模5.1「極淺層地震」　最大震度4級

大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

妙齡女搭Uber曝：自己在家　司機竟鬼祟找上門

加油站員工面露痛苦洗車！她「羊笑錄影」炎上

天冷騎車要先暖車嗎　YAMAHA曝解答

金星水星同步逆行！12星座「最新運勢」　水瓶有莫名憂愁

中配摩沙淺淺嗆亞亞「該滾就滾」

家寧騎虎難下！　律師：只好繼續演下去對抗「大魔王」

陸配亞亞不離台　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

更多熱門

相關新聞

特斯拉遭縱火塗鴉　FBI全境追查

特斯拉遭縱火塗鴉　FBI全境追查

有鑑於近期發生多起特斯拉（Tesla）破壞，隱然有席捲全美的趨勢，目前美國聯邦調查局（FBI）已於24日啟動一支由10人組成的特別任務小組，專責調查近期一連串針對特斯拉的破壞與縱火案件。

感冒為何要多喝水？ 醫曝關鍵：「這溫度」最好

感冒為何要多喝水？ 醫曝關鍵：「這溫度」最好

挪用大谷資金　水原入獄時間延後

挪用大谷資金　水原入獄時間延後

76歲失智婦獨留在家　慘遭「54隻狗」咬死

76歲失智婦獨留在家　慘遭「54隻狗」咬死

陸配亞亞不離台　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

陸配亞亞不離台　抖音網紅疑惑：怎麼又不走了呢

關鍵字：

Dcard發周刊王

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

「新朗日匯」6折騙10億　重金聘Joeman開箱業配

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面