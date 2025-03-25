　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／老公和3孩陪亞亞抵松機　將搭晚間8時45分班機飛往福州

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導

陸配「亞亞」劉振亞透過在抖音、YT設立「亞亞在台灣」，經常拍攝影片表達中國武統台灣的不當言論，遭檢舉後移民署認定違反入出國移民法、兩岸人民關係條例，依法廢止其依親居留許可，限期在25日前離開台灣。稍早，亞亞由老公和3名孩子已抵達松山機場，將搭乘20時45分的班機飛往福州。

▲▼ 亞亞出境 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陸配亞亞今晚搭機離境。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼ 亞亞出境 。（圖／記者黃彥傑攝）

本名劉振亞的「亞亞」因在台發表武統言論，被移民署處分在25日前離境。她本人對此不服，聲請停止執行後遭台北高等行政法院裁定駁回，24日劉女再對北高行聲請停止執行，同時也表示不會買機票赴陸，未料今天突然大逆轉，決定搭晚間8時45分的班機飛往福州，而就在她準備搭機離境前，她的聲請也遭北高行駁回。

▲▼ 亞亞出境 。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，劉女與我國公民結婚、婚後育有2子1女，她也被許可依親居留。不過，在台生活時，劉女在社群平台開設「亞亞在台灣」頻道，2024年5月、2025年1月間上傳多部影片，遭到檢舉有鼓吹武力統一中華民國的言論。內政部經過約談，認定劉女違反「危害國家安全及社會安定」等情事，因此廢止依親居留、5年內不可再申請，並且命令劉女限期出境。劉女對此不服，向內政部、訴願機關聲請停止執行。

台北高等行政法院經過綜合判斷，認定劉女顯有「支持中國大陸武力統一中華民國」，而有鼓吹戰爭宣傳之事實，且因劉女不具有中華民國國籍，成長背景與有中華民國國籍者不同，衡量大陸人士居留之私權利，與我國社會安定之重大公共安全利益，劉女聲請停止執行原處分，尚無准許的必要，因此予以駁回，劉女3月25日前須離境。

劉女24日向台北高等行政法院聲請停止執行限期離境，今遭北高行駁回，北高行認為，准許停止執行，應考量具備積極要件，加上不具備消極要件，缺一不可，衡量當事人私益與公益後，若具備「對公益有重大影響」之消極要件，仍不許裁定停止執行。至於亞亞認為針對政治言論內容進行審查，合法性顯有疑義，核係本案訴訟所應審究之事項，猶待受訴法院審酌相關證據綜合判斷，核非合法性顯有疑義，並非本件停止執行事件所應予審認。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／吳婉君認愛趙駿亞　「交往8個月」家暴提告！期間遭不斷情
不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯
陶晶瑩昔遭曾國城強吻「在庹宗康店內」！
快訊／不甩綠營「會議無效」！　反戒嚴、反廢死公投逕付二讀
快訊／金賽綸老公認結婚「否認懷孕墮胎、施暴」！聲明全文曝光
張安樂挺「鍾馗」接任竹聯幫主　臨時改地點投票
快訊／亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」！送機人潮曝光　民眾聲援：加油
快訊／亞亞將離台　中華人權協會發聲
快訊／亞亞完成手續了！鏡頭前喊話「尊重台灣法律」：會堂堂正正

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控檢方要他配合承認圖利京華城　黃景茂「捍衛文官尊嚴」拒認罪

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」！送機人潮曝光　民眾聲援：加油

快訊／亞亞完成手續了！鏡頭前喊話「尊重台灣法律」：會堂堂正正回來

桃園男酒駕撞死女騎士肇逃+找妻頂替　一審重判9年

快訊／8點檔女神吳婉君驚傳「遭趙駿亞掐脖」！怒提告家暴、傷害

快訊／老公和3孩陪亞亞抵松機　將搭晚間8時45分班機飛往福州

張安樂挺「鍾馗」接任竹聯幫主　臨時改地點投票...40警力蒐證

防亞亞離境起衝突！上百警力松山機場出勤維安

抖音認知作戰！陸海警「金門海域常態化執法巡查」　海巡署回擊

誰接竹聯幫主都一樣！刑事局撂重話：通令全國警察蒐辦繼任幫主

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

控檢方要他配合承認圖利京華城　黃景茂「捍衛文官尊嚴」拒認罪

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」！送機人潮曝光　民眾聲援：加油

快訊／亞亞完成手續了！鏡頭前喊話「尊重台灣法律」：會堂堂正正回來

桃園男酒駕撞死女騎士肇逃+找妻頂替　一審重判9年

快訊／8點檔女神吳婉君驚傳「遭趙駿亞掐脖」！怒提告家暴、傷害

快訊／老公和3孩陪亞亞抵松機　將搭晚間8時45分班機飛往福州

張安樂挺「鍾馗」接任竹聯幫主　臨時改地點投票...40警力蒐證

防亞亞離境起衝突！上百警力松山機場出勤維安

抖音認知作戰！陸海警「金門海域常態化執法巡查」　海巡署回擊

誰接竹聯幫主都一樣！刑事局撂重話：通令全國警察蒐辦繼任幫主

快訊／吳婉君認愛趙駿亞「交往8個月」家暴提告　期間遭不斷情勒

Gucci頂級訂製展全球首站在台灣！350萬珠飾禮服、珍稀皮革包驚艷展出

幻藍小熊出道不到1年「擁2破千萬點閱MV」　首爾路邊快閃被認出

辣照連發什麼視角都有！ 孟慶而噴火比基尼超正

直擊／不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯

新店央北建案起火　在地：是大型品牌建商

IKKA-KY下半年鼓式電子手煞車零件將放量出貨　全年營收有望持平去年

Lady Gaga最神專《MAYHEM》炸翻全球甩過氣標籤　時隔8年回歸Coachella

控檢方要他配合承認圖利京華城　黃景茂「捍衛文官尊嚴」拒認罪

拆除公館圓環！北市估年底拍板路型規劃　「降低肇事率」卻恐增加雍塞

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

社會熱門新聞

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

即／亞亞抵達松機　將搭20：45班機飛往福州

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

即／借派出所臨停挨轟耍特權　女議員送茶葉致意

金髮Yuki「要被辦」　情緒不佳掛急診

更多熱門

相關新聞

防亞亞離境起衝突！上百警力松機維安

防亞亞離境起衝突！上百警力松機維安

陸配「亞亞」劉振亞的言論引起爭議後，被處分25日前離境，提起抗告後又被台北高等行政法院駁回，預計25日晚間搭機離台。為了避免衝突發生，航警局台北分局規劃勤務，在松山機場部署上百名警力支援維安，避免衝突發生。

轎車停等行人衰遭後車猛撞　網轟：三寶出事地

轎車停等行人衰遭後車猛撞　網轟：三寶出事地

即／亞亞還沒現身　八炯衝到機場堵人歡樂送

即／亞亞還沒現身　八炯衝到機場堵人歡樂送

派出所停車涉違黨紀　賴清美喊：不合理

派出所停車涉違黨紀　賴清美喊：不合理

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

中職傳奇洋將鷹俠之子來台原因曝！

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面