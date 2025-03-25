快訊／老公和3孩陪亞亞抵松機　將搭晚間8時45分班機飛往福州

記者黃彥傑、劉人豪／台北報導



陸配「亞亞」劉振亞透過在抖音、YT設立「亞亞在台灣」，經常拍攝影片表達中國武統台灣的不當言論，遭檢舉後移民署認定違反入出國移民法、兩岸人民關係條例，依法廢止其依親居留許可，限期在25日前離開台灣。稍早，亞亞由老公和3名孩子已抵達松山機場，將搭乘20時45分的班機飛往福州。

▲陸配亞亞今晚搭機離境。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

本名劉振亞的「亞亞」因在台發表武統言論，被移民署處分在25日前離境。她本人對此不服，聲請停止執行後遭台北高等行政法院裁定駁回，24日劉女再對北高行聲請停止執行，同時也表示不會買機票赴陸，未料今天突然大逆轉，決定搭晚間8時45分的班機飛往福州，而就在她準備搭機離境前，她的聲請也遭北高行駁回。

據了解，劉女與我國公民結婚、婚後育有2子1女，她也被許可依親居留。不過，在台生活時，劉女在社群平台開設「亞亞在台灣」頻道，2024年5月、2025年1月間上傳多部影片，遭到檢舉有鼓吹武力統一中華民國的言論。內政部經過約談，認定劉女違反「危害國家安全及社會安定」等情事，因此廢止依親居留、5年內不可再申請，並且命令劉女限期出境。劉女對此不服，向內政部、訴願機關聲請停止執行。

台北高等行政法院經過綜合判斷，認定劉女顯有「支持中國大陸武力統一中華民國」，而有鼓吹戰爭宣傳之事實，且因劉女不具有中華民國國籍，成長背景與有中華民國國籍者不同，衡量大陸人士居留之私權利，與我國社會安定之重大公共安全利益，劉女聲請停止執行原處分，尚無准許的必要，因此予以駁回，劉女3月25日前須離境。

劉女24日向台北高等行政法院聲請停止執行限期離境，今遭北高行駁回，北高行認為，准許停止執行，應考量具備積極要件，加上不具備消極要件，缺一不可，衡量當事人私益與公益後，若具備「對公益有重大影響」之消極要件，仍不許裁定停止執行。至於亞亞認為針對政治言論內容進行審查，合法性顯有疑義，核係本案訴訟所應審究之事項，猶待受訴法院審酌相關證據綜合判斷，核非合法性顯有疑義，並非本件停止執行事件所應予審認。