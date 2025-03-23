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金色奇蹟！花蓮推「狗便黃金塔」計劃　循環再利用成大地養分

▲▼「狗便黃金塔」利用土壤、植栽、蚯蚓與落葉等自然元素，建立一個循環系統。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「狗便黃金塔」利用土壤、植栽、蚯蚓與落葉等自然元素，建立一個循環系統。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局近年來建立了一個以狗便「循環再利用」為核心的在地堆肥設施，將狗便投入「黃金花園」，利用落葉和土壤生物分解狗便，並培養環境公民與環境學習，讓這個計畫與聯合國永續發展目標（SDGs）緊密結合。

縣府指出，這些目標包括SDG 6：淨水與衛生、SDG 11：永續城鄉，以及SDG 14：永續海洋與生物多樣性，這不僅讓黃金花園的建造與維護更具榮譽感，也讓大家更深入了解如何實踐永續發展。

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▲▼「狗便黃金塔」利用土壤、植栽、蚯蚓與落葉等自然元素，建立一個循環系統。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「狗便黃金塔」計畫的目標是利用土壤、植栽、蚯蚓與落葉等自然元素，建立一個循環系統，在這個毛小孩黃金花園中有序地處理狗便。這樣的循環過程讓狗便分解並轉化為土壤中的養分，重新回到大自然中，這些養分將促進植物與生物的成長，實現自然界中萬物相互依存的循環。而廢棄木材則被用來打造解說告示牌，向大家介紹如何將狗便、落葉與水分這三大要素結合，形成一個完善的生態循環，讓大家理解糞便如何變成土壤中的「黃金」。

▲▼「狗便黃金塔」利用土壤、植栽、蚯蚓與落葉等自然元素，建立一個循環系統。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，透過建立「狗便黃金塔」，讓民眾能夠理解個人、社會與環境之間的相互依存關係，並進一步提升環境責任感，維護生態平衡、尊重生命，培養環境公民與環境學習，推動永續發展目標「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」。這項計畫的目的在於將環境教育深入民眾心中，將知識轉化為行動，讓永續發展目標更加貼近每個人的日常生活。

▲▼「狗便黃金塔」利用土壤、植栽、蚯蚓與落葉等自然元素，建立一個循環系統。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲計畫的目的在於將環境教育深入民眾心中，將知識轉化為行動。

環保局指出，從小我們便被灌輸關於便便的觀念，認為它是充滿細菌且污穢的物品，因此養成了如廁後要洗手的習慣。尤其在處理狗便時，許多飼主習慣將其放入垃圾袋並丟棄，這樣的處理方式看似解決問題，實則可能成為環境問題的一部分。遛狗不清理狗便，常常成為環境髒亂的源頭，不僅影響社區的衛生，也會影響公園及觀光景點的清潔。儘管有不少宣導標語「遛狗不留便」，但效果卻往往有限，且大多數方法缺乏環保性。

未來，花蓮縣將持續推動更優質的生活環境，徐榛蔚呼籲民眾繼續支持，一同營造共好的衛生環境，為我們的家園與未來的世代創造更美好的環境。
 

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