歸仁分局沙崙派出所新建工程動土　提升地方治安與便民服務

▲台南市警歸仁分局沙崙派出所新建工程25日舉行動土典禮，市長黃偉哲、警察局長林國清、地方民意代表及社區代表皆親自出席。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警歸仁分局沙崙派出所新建工程25日舉行動土典禮，市長黃偉哲、警察局長林國清、地方民意代表及社區代表皆親自出席，共同見證這項治安建設的重要里程碑。

隨著沙崙地區產業發展迅速、人口持續成長，市府積極推動警政資源升級，新建派出所將大幅提升當地的治安維護及便民服務，為居民與企業打造更安全的生活與工作環境。

歸仁沙崙地區近年來因台南科學園區、沙崙綠能科學城、高鐵台南站特區等重大建設，吸引國內外科技大廠投資，特別是在AI與半導體產業方面，已成為台灣科技產業的重要核心。行政院亦於2024年5月拍板於沙崙地區設立全台第一座「AI產業專區」，加上台積電、聯電、AMD等企業的進駐，未來可望帶來更多高科技人才與商業活動。隨著產業發展與人口聚集，地方治安與交通管理需求也相對提升。





市長黃偉哲表示，為了讓沙崙地區擁有更完善的警政服務，特選址在歸仁區近高鐵大道與高鐵六路路口新建沙崙派出所，2023至2026年逐年編列預算9400萬5000元，委託「竇國昌建築師事務所」規劃設計及監造，工程由「茂原營造有限公司」承攬，為地上3層鋼筋混凝土，總樓地板面積1604.79平方公尺，綠建築採最高等級「鑽石級」標章方式設計，外觀造型以厚實的牆體包覆建築物，凸顯守護的意象，並以白色表達公正、公平、公開的態度，預計2026年8月完工，希望提供警察人員更好的執勤環境，也讓當地居民與企業獲得更即時的治安與交通維護服務。市府將持續關注沙崙地區的發展需求，確保當地的安全與秩序，讓科技產業與社區生活能夠同步繁榮發展。