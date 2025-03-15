太囂張了！台中89猴「警局前吸毒」　故意挑六分局原因曝

▲台中有17歲少年13日跑到第六警分局門口吸毒，被警方抓到。（圖／翻攝Instagram／當事友人）



記者許權毅／台中報導

台中市有幾名少年13日開車外出，其中一名副駕駛座的少年，竟當場吸食毒咖啡包，鏡頭一轉，竟然就是第六警分局門口。警方見影片後，立即以車追人，查到涉案的為17歲少年，因先前有案件遭六分局送辦，正巧與朋友路過，竟故意到分局門口吸毒拍片。

該段影片遭同行友人上傳的IG限時動態，立刻被網友蒐證留存，並且轉發在其他平台上。影片拍下，一群人在車上打打鬧鬧，副駕駛座的少年打開一包疑似毒咖啡包的不明物，直接倒入嘴中，並且狂喝飲料，一旁友人還發出驚呼聲，並把鏡頭轉向分局門口拍攝，挑釁意味濃厚。

不只如此，該群少年還駕車一路往北屯區、北區出沒，沿途拍攝影片打打鬧鬧，入住摩鐵休息，若車上不只副駕少年有吸食，連駕車少年都有，嚴重程度直線上升。

▲警方在獲報後2小時內，將該名少年逮捕到案。（圖／記者許權毅翻攝）



第六警分局市政所獲報後不敢大意，立即以車追人，接獲報案後2小時內，火速前往吸食毒品的少年北區住處，確認他為17歲少年，目前輟學。全案將依法送少年法庭，並通報台中市學生校外輔導委員會。

據了解，該名少年與六分局「有淵源」，先前因案遭警方逮捕送辦，進警局已經並非第一次。13日傍晚跟一群朋友經過警局，心血來潮拍攝影片，但竟然是吸食毒品，行徑相當囂張，動機無法理解。