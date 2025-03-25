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沒事不要招惹她們！「職場霸氣女強人」TOP3星座女

記者黃稜涵／綜合報導

職場如戰場，有些人步步驚心，而有些人一出手就殺伐果斷、全場矚目，他們不僅僅是依靠運氣，更是憑藉與生俱來的膽識和執行力，成為不可忽視的職場主角，《搜狐網》盤點出「職場霸氣女強人」TOP3星座女，快來看自己有沒有上榜！

▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲妳是氣勢超強的「職場霸氣女強人」嗎？（示意圖／CFP）

獅子女

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獅子女一走進辦公室，彷彿帶來一種背景音樂的氛圍，她們自帶氣場、講話有邏輯、做事有條理，每個動作都像職場大片裡的女主角，讓人感覺「這個人不簡單」，她們天生有領導欲，而且敢於承擔責任，當別人還在猶豫觀望時，獅子女早已衝到前線：「這個專案我來！」，在危機時刻，獅子女的爆發力尤為驚人，她們不怕失敗，因為她們相信自己能夠再次東山再起，這種「即使跌倒也要摔出女王姿態」的魄力，正是她們在職場上一路橫衝直撞的關鍵底牌。

摩羯女

摩羯女在職場上無疑是天賦型選手，她們不會張揚自己的野心，但每一步都走得穩健且有策略，宛如自帶導航系統的精英戰士，表面上，她們可能只是那個「每天默默加班、表情嚴肅、表格精緻」的普通員工，實際上，她們早已在暗地裡制定了三年內的升職計劃，摩羯女對工作的認真程度令人驚嘆，她們不是靠天賦吃飯，而是用努力鋪出一條康莊大道，她們的人設可能不夠光鮮，但一開口就讓人知道：「這個人不好糊弄」。

天蠍女

別被天蠍女安靜的外表迷惑了，她們或許不吵不鬧，但每一步都走得精準而果斷，她們不浪費時間在無用的社交上，目標一旦鎖定，執行力就如掃雷機器人般迅速、高效且不留痕跡，她們言簡意賅，卻總能一針見血，她們的膽識不是表面張揚的那種，而是「殺人於無形」的高段位，她們或許不是衝鋒陷陣的那種人，但永遠是把控全局的幕後BOSS，悄無聲息地將整盤棋走成自己的局。

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