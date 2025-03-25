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詹江村點名綠營10名爭議顧問　酸民進黨雙標：只許自己人亂搞

▲桃園市議員詹江村指出，網紅八炯高度影射他是中共統戰同路人，因此到桃檢提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市議員詹江村指出，網紅八炯高度影射他是中共統戰同路人，因此到桃檢提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市政顧問游智彬21日在立法院直播時，除了以言語攻擊立委外，還跟媒體、立委助理爆發衝突，遭綠營砲轟。對此，國民黨桃園市議員詹江村24日發文，譴責游智彬造成市長張善政困擾「應自行辭職」，但也強調最愛用亂七八糟顧問的就是民進黨，更列出十名民進黨任用的爭議顧問。

詹江村在臉書表示，他24日發文要求游智彬應自行請辭市政顧問，很多綠營青鳥都高潮了，但事實上最愛用亂七八糟顧問的就是民進黨，像是鄭文燦的市政顧問鄭義雄，對外自稱鄭文燦乾爹，卻幫忙收賄牽線、包庇違章工廠，被判刑6個月。

▲▼詹江村列綠營「十大爭議顧問」　網見名單大酸：綠能你不能。（圖／翻攝自臉書）

▲▼詹江村列綠營「十大爭議顧問」　網見名單大酸：綠能你不能。（圖／翻攝自臉書）

▲詹江村臉書原文。（圖／翻攝自臉書）

詹江村還舉例，鄭文燦子弟兵張肇良2020年擔任市政顧問期間，涉嫌搭違建租給超商，並關說龍潭區公所避免違建被即報即拆，不法所得逾新台幣389萬元，2024年偵結後被桃園地檢署求處10年徒刑。

詹江村接著也點名，高雄市長陳其邁的市政顧問、民進黨高雄市黨部執委曾睿涵2023年涉嫌以每份500元收購郭台銘連署書，台南市長黃偉哲的市政顧問洪智坤2023年被一名女導演指控性騷擾。

詹江村說，最厲害的還是總統賴清德，像是「內舉不避親」資政國舅童永、「Metoo可容忍」因性騷擾請辭的顏志發回任資政、「恩師重如山」資政韓良誠，是賴清德昔日恩師、「麻吉賣假藥」賴清德民間友人、地下電台主持人康銀壽曾因誇大食品療效被緩起訴，仍被聘為國策顧問、「賄選犯入列」：曾因賄選入獄的前立委陳朝龍疑似在國策顧問名單、「疑似非國民入列」前立委莊和子曾在2012年放棄中華民國國籍，卻仍被聘為國策顧問。

詹江村最後說，「對於外界的質疑，總統府什麼都沒回應，等於是默認用了賴友友、賄選犯跟放棄國籍的人當資政、國策顧問，只許自己人亂搞，這就是民進黨的雙標。」

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