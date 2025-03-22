行政院邀自衛隊幕僚長任顧問　陸不滿：已向日方提出交涉

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

行政院傳出邀請日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任政務顧問。對此，中國大陸外交部相當不滿，表示已向日方提出了交涉，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行，以實際行動兌現堅持一個中國原則的承諾。」

大陸外交部發言人毛寧21日在例行記者會上提到，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，一個中國原則是中日關係的政治基礎。

毛寧指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，尤應謹言慎行，以實際行動兌現堅持一個中國原則的承諾。

毛寧強調，「中方已經就有關動向向日方提出了交涉，民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁也是不會得逞的。」

▼日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂。（圖／路透社）



另外，毛寧也證實，大陸外長王毅21日啟程訪問日本，並將出席第11次中日韓外長會議，以及第6次中日經濟高層對話，「中日韩是搬不走的邻居，也都是地区和世界的重要经济体。去年5月第五次中日韩领导人会议以来，三国多个领域的务实合作稳步推进，取得积极进展。」

毛寧指出，在這一次的外長會上，三方將就推進中日韓合作以及共同關心的地區和國際問題交換意見，中方願意同日方和韓方一道落實領導人共識，全面推進人文交流、可持續發展與氣候變化、經濟合作與貿易等領域的合作，不斷擴大利益的契合點，做大合作蛋糕，推動三國合作更好地造福三國人民，也促進地區和世界的和平穩定繁榮。

毛寧還說，中日關係當前正呈現一個改善和發展的勢頭，通過這次訪問，希望日方同中方相向而行，共同以兩國領導人達成的重要共識為指引，按照中日四個政治文件的精神，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。