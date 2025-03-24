快訊／Andy開撕家寧爆出海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

▲「眾量級」家寧日前自錄影片回應Andy的質疑，被網友狂酸咬字口齒不清、內容虛無縹緲。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

記者黃哲民／新北報導

YouTuber「眾量級CROWD」Andy日前PO文開撕前女友兼前搭檔張家寧、爆料失去自己一手創立的百萬頻道、一無所有的窘境，許多網紅聲援Andy，引發熱議，更意外揭露雙方共同成立的群海娛樂獲利至少1億元，但疑有逃漏稅問題，新北地檢署「接獲情資」，已分案調查有無涉犯《稅捐稽徵法》罪嫌。

據悉，群海娛樂公司址設新北市新莊區，是新北檢轄區，Andy（本名王崇睿）本月（3月）11日PO文開戰後，新聞熱度迅速升高之際，新北檢「接獲情資」、主動立案調查，因犯罪嫌疑不明，暫分「他」字案，被告為群海娛樂，擔任公司監事的張家寧與擔任董事長的張母曾淑惠，尚未被傳訊，將由檢方決定何時到案。

「眾量級CROWD」頻道於2016年，由當時交往的Andy與家寧共同創立，快速累積破100萬訂閱，2018年再成立群海娛樂負責營運與財務，張母擔任董事長，Andy掛名董事、專注內容創作，去年（2024年）10月Andy與家寧宣布分手，情勢丕變。

▲「眾量級」Andy（本名王崇睿）PO文開撕家寧母女，意外揭露對方可能涉及逃漏稅。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

Andy本月11日PO文表示「分手後我一無所有」，揭露自己分手後無法登入「重量級」所有頻道與社群帳號，接著隔月（2024年11月）在股東大會中，被家寧媽以「分手後對公司無貢獻」為由，拔掉他的董事職位，並要求他簽署股權轉讓書與保密協議。

Andy指稱要求查帳被拒，反遭家寧媽回稱當初分給他的25%股份屬於「借名登記」、不是他的。Andy指出，公司成立後他僅月領最高5萬餘元薪水，沒有分紅，「眾量級」商標被家寧媽登記註冊、也不是他的。

Andy自曝窘境，引起許多網紅聲援，雙方隔空交鋒過程，傳出群海娛樂成立至今，靠「眾量級CROWD」頻道進帳上億元，但群海娛樂疑有逃漏稅之嫌。

家寧本月18日委託律師發表聲明，自稱和Andy一樣僅按月領群海娛樂薪水，也贊同收益應公平分配。但粉絲與網友明顯不買單，多方質疑家寧母女，家寧本月20日自錄聲明影片也被狂酸「咬字口齒不清、內容虛無縹渺」，家寧媽則告Andy涉犯《個人資料保護法》與妨害名譽等罪嫌反擊。