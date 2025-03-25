家寧騎虎難下！　律師：只好繼續演下去對抗「大魔王」

記者陳俊宏／綜合報導

網紅「眾量級」Andy老師與家寧的事件持續延燒，如今新北地檢署也分案調查，「群海娛樂」公司有無逃漏稅。對此，律師王至德表示，家寧現在是騎虎難下，「那弱弱聯合對抗大魔王也是應該的，家寧也只好繼續『演』下去。」

王至德在臉書說，Andy發文要身為股東跟監察人的家寧，跟他一起努力拿回公司帳冊，主要是因為家寧有股東身分，跟Andy有一樣的立場，而且家寧先前說她也多年要求，但還是一樣看不到帳冊。

▼Andy老師與家寧去年10月宣布分手。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王至德指出，目前風向看來都覺得，家寧是為了切割家寧媽才這麼說的；而且另一方面因為家寧也是監察人，依法本來就應該監督董事會來保障股東權益。

王至德表示，如果Andy不是真的對家寧還是有情有意的話，那Andy跟他的公關真的很會玩，順著家寧的話講，把想切割的家寧當作「偽友軍」，讓家寧現在是騎虎難下。

▼家寧拍片回應外界。（圖／翻攝YouTube／秘月期POPOO）



王至德認為，「畢竟是家寧自己把自己形容得很可憐，（我無法斷定真偽)，自己也是家寧媽董事長囂張跋扈下的受害者，那弱弱聯合對抗大魔王也是應該的，家寧也只好繼續『演』下去。」

王至德說，當然如果家寧是真心的，那跟Andy就是真的友軍，「不然難道要自打嘴巴嗎…？不過其實自打嘴巴也不是沒有過…嘻嘻…」

Andy開撕前女友家寧，控訴10年心血被對方一家整碗端走，更意外揭露，雙方共同成立的群海娛樂獲利至少1億元，但疑有逃漏稅問題。新北地檢署「接獲情資」，已分案調查有無涉犯《稅捐稽徵法》罪嫌。