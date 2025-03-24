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中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進

▲▼中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進。（圖／翻攝台北市中山區民安里里長王俊堯臉書）

▲中山站新劃「巨大斑馬線」，人車傻眼搶道：怎麼走？（圖／翻攝台北市中山區民安里里長王俊堯臉書）

記者許力方／台北報導

台北市政府交通局為了提升捷運中山站周邊交通、以及行人安全，對站前路口「大改造」，繪設近約20米行人穿越道線，「巨型斑馬線」就此誕生，並在3月18日啟用，沒想到仍出現人車爭道亂象，行人不走行穿線，車輛更疑惑卡在行穿線上。對此，交通局緊急調整時制、號誌，並派員宣導路口淨空等3方式精進。

中山站4號出口、南京西路上最近出現了「巨型斑馬線」，引起附近民眾注意。中山區民安里里長王俊堯發文指出，巨型行穿線因應「心中山」2.0線形公園更新工程，重新審視南西交通堵塞問題，里長與捷運公司、交工處開會討論後，決定以設置巨型行穿線的方式，來紓解逛街人潮，並以分成「三段式」設置組成20公尺的行穿線，突破現有法規對行穿線的規範，來保障行人安全和紓解交通堵塞。

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▲▼中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進。（圖／翻攝台北市中山區民安里里長王俊堯臉書）

原本為了提供行人安全行走空間，將該路口管制方式由原來的二個路口調整成一個大路口管制，過去行人必須往二側走「ㄇ字型」到對面，不夠方便，現在刨除2道行穿線，改可透過行人專用時相、直接穿越。沒想到路口管制方式改變，民眾不習慣，反而依照原本的行駛方式，出現了人車爭道的亂象，還有公車直接橫卡在斑馬線上，行人也沒有走在行穿線上，認為動線凌亂，不知道能否直接斜穿路口。

對此，交通局表示，目前已經調整時制秒數，並設置標誌提醒用路人左轉後繼續行駛，另外請交通警察大隊派員於現場宣導路口淨空，避免車輛停留於路口，3種方式來精進。

▲▼中山站新劃「巨大斑馬線」人車傻眼搶道：怎走？　市府3方式改進。（圖／翻攝台北市中山區民安里里長王俊堯臉書）

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