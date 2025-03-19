陸15歲學生一眼認出「千年銅鏡」有異　陸博物館：感謝糾錯！已改正

▲大陸15歲學生一眼認出博物館內的古鏡有斷代問題。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名15歲學生徐偉哲17日發影片指出，他在四川省博物館發現一面千年銅鏡，斷代上出現錯誤，根據銅鏡的文字說明顯示為魏晉南北朝（220-589年），然而，依據他對歷史的研究和經驗判斷，這面古鏡應為漢朝（西元前202－西元前220年）。對此，博物館立即請專家認證查核，並感謝徐同學的糾錯。

《上游新聞》報導，四川省博物館陳展部工作人員表示，當天收到消息後，就向該藏品所屬的展覽策展人進行反饋，同時，還就此問題與博物館典藏部工作人員及相關專家進行了交流溝通。經多方核查與認證，證實這的確是一枚漢代銅鏡，並非南北朝。

而這名點出錯誤的15歲中學生徐偉哲是何許人也？也令外界十分好奇。據了解，徐偉哲就讀於成都石室中學，他在14日參觀四川省博物館二樓魏晉南北朝展覽時發現，「這個隨墓葬出土的銅鏡斷代是南北朝。但據我了解，南北朝動亂時期，銅質雜而不精，而這個鏡子銅質精良、皮殼溫潤，是標準的西漢產物。」

徐偉哲透露，這是一件非常典型的西漢連弧紋昭明鏡，他也在第一時間告知博物館，讓他意外的是，博物館陳展部工作人員當天就回覆並感謝他的糾錯。

四川省博物院相關專家表示，一般而言，墓葬出土器物多與墓葬年代相當，但考古發掘中也經常會出現，早期器物出現在晚期墓葬中的現象，「精準斷代需要用到文物本身的類型學分析等方法，不能僅憑直覺就確定一件物品的年代，因為古代也多有製作仿古器物的情況。」

至於有部分網友在事件發生後，對徐偉哲的年齡提出質疑，徐偉哲則提到，他是一名古玩愛好者，「從五六歲起，就對相關文博知識感興趣，目前為止，已經參觀過全國大小上百家博物館。別人去旅遊是順帶參觀博物館，我是專門為了看某地的博物館去那個地方旅遊。」