　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸15歲學生一眼認出「千年銅鏡」有異　陸博物館：感謝糾錯！已改正

▲大陸15歲學生一眼認出博物館內的古鏡有斷代問題。（圖／翻攝上游新聞）

▲大陸15歲學生一眼認出博物館內的古鏡有斷代問題。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名15歲學生徐偉哲17日發影片指出，他在四川省博物館發現一面千年銅鏡，斷代上出現錯誤，根據銅鏡的文字說明顯示為魏晉南北朝（220-589年），然而，依據他對歷史的研究和經驗判斷，這面古鏡應為漢朝（西元前202－西元前220年）。對此，博物館立即請專家認證查核，並感謝徐同學的糾錯。

《上游新聞》報導，四川省博物館陳展部工作人員表示，當天收到消息後，就向該藏品所屬的展覽策展人進行反饋，同時，還就此問題與博物館典藏部工作人員及相關專家進行了交流溝通。經多方核查與認證，證實這的確是一枚漢代銅鏡，並非南北朝。

而這名點出錯誤的15歲中學生徐偉哲是何許人也？也令外界十分好奇。據了解，徐偉哲就讀於成都石室中學，他在14日參觀四川省博物館二樓魏晉南北朝展覽時發現，「這個隨墓葬出土的銅鏡斷代是南北朝。但據我了解，南北朝動亂時期，銅質雜而不精，而這個鏡子銅質精良、皮殼溫潤，是標準的西漢產物。」

徐偉哲透露，這是一件非常典型的西漢連弧紋昭明鏡，他也在第一時間告知博物館，讓他意外的是，博物館陳展部工作人員當天就回覆並感謝他的糾錯。

四川省博物院相關專家表示，一般而言，墓葬出土器物多與墓葬年代相當，但考古發掘中也經常會出現，早期器物出現在晚期墓葬中的現象，「精準斷代需要用到文物本身的類型學分析等方法，不能僅憑直覺就確定一件物品的年代，因為古代也多有製作仿古器物的情況。」

至於有部分網友在事件發生後，對徐偉哲的年齡提出質疑，徐偉哲則提到，他是一名古玩愛好者，「從五六歲起，就對相關文博知識感興趣，目前為止，已經參觀過全國大小上百家博物館。別人去旅遊是順帶參觀博物館，我是專門為了看某地的博物館去那個地方旅遊。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 3 0365 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
南港Lalaport停車費出爐！　每小時「200元→60元」
「金髮Yuki」CPR救溺水童遭質疑　中市消防澄清：角度問題
台北70年人氣名店成絕響！　老闆宣布熄燈退休
3歲童洗澡溺斃「金髮Yuki」熱心CPR搶命　家屬質疑亂壓
瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒報導！　韓網無情留言
樂天女孩北院舉牌聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？
快訊／惡保母姊妹現身！　民眾怒吼：唯一死刑
金秀賢金賽綸對戰「6大攻防一次看」！　8天說詞互打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸15歲學生一眼認出「千年銅鏡」有異　陸博物館：感謝糾錯！已改正

川普團隊鷹派當道　美「中國通」學者：更強硬對付中國

運動品牌「特步」創辦人32歲長女任CFO　妹妹拍片代言更吸睛

金秀賢被爆刪網友文！　陸網質疑：手伸到中國來了？

李子壩站因《難哄》更紅！　陸外交部發言人讚：中國最美地鐵站

廣東哪吒雕塑「衰臉」挨批太醜　工作人員急刮臉「重塑肉身」

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

5千億港元身家　李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

憂比亞迪技術「洩漏到美國」　陸傳推遲批准墨西哥建廠

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

潘瑋柏「一個月瘦7kg」　秀下顎線「拒絕重回潘瑋厚」XD

李棟旭街頭「背布偶扭屁股」　只為宣傳新劇..網：笑得好命苦XD

你不敢！理鴻敢　型男律師操刀眾量級家寧「棄媽保寧」聲明　被虧：比特犬都不信

【愛的交流不需要語言】小孫女用手語跟喑啞阿嬤的溝通超暖❤️

鬼鬼未婚生女首露面　霸氣喊：我是爸爸也是媽媽

陸15歲學生一眼認出「千年銅鏡」有異　陸博物館：感謝糾錯！已改正

川普團隊鷹派當道　美「中國通」學者：更強硬對付中國

運動品牌「特步」創辦人32歲長女任CFO　妹妹拍片代言更吸睛

金秀賢被爆刪網友文！　陸網質疑：手伸到中國來了？

李子壩站因《難哄》更紅！　陸外交部發言人讚：中國最美地鐵站

廣東哪吒雕塑「衰臉」挨批太醜　工作人員急刮臉「重塑肉身」

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

4.5萬買補習班「考研絕密卷」背了包過！　考生崩潰：一題都沒中

5千億港元身家　李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

憂比亞迪技術「洩漏到美國」　陸傳推遲批准墨西哥建廠

與《步步驚心》齊名古裝劇開播！人氣女神穿越清朝「皇子全戀愛」

上下班要2小時「會花15K租屋嗎？」　網一面倒：不小的一筆錢

宜蘭連鎖鍋物試營運爆食物中毒！15人上吐下瀉　現場查出2衛生缺失

桃園復興區上巴陵3月雪釀寒害　智慧農業防災平台提前預警

養生館徵美容師卻「只要女生」！業者慘罰30萬　男受創求償吞敗

巷口24小時的甜點店「全家minimore」3歲了！日本同款＋排隊名店聯名新品登場寵粉

隱身寧靜山坡社區！基隆巷仔內尋找秘境咖啡　尤其熊本米麵包必點

民眾黨「人民要當家」3／23板橋登場　發「真相DM」盼小草當派報員

說到做到！去年被颱風攪局　LANY宣布：6月重返高雄開唱

趁油壓按摩「指侵20多歲女客」！　日本惡狼整骨院長判4年

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

大陸熱門新聞

加大清查國人持陸證件　沈有忠澄清不影響台胞證

請客男拿到海底撈2.5萬食安補償！朋友卻要求平分

金秀賢被爆刪網友文！　陸網質疑：手伸到中國來了？

陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班 奪雷軍卓越獎學金

「中國的ASML」長春光機所徵才 「符合條件者」薪資「上不封頂」

大陸研發碳-14核電池　放電壽命長達「數千年」

廣東哪吒雕塑「衰臉」挨批太醜 工作人員急刮臉「重塑肉身」

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

李兆基致富4祕辛之一：不宜早婚

4.5萬買補習班「考研絕密卷」！　考生崩潰：一題都沒中

中國科研員怒賣「國家情報」…被判死刑

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

李子壩站因《難哄》更紅！毛寧讚：最美地鐵站

更多熱門

相關新聞

全台「最強博物館」出爐　去年吸797萬人

全台「最強博物館」出爐　去年吸797萬人

2024年度全台最強博物館排行榜，根據觀光署最新統計資料，去年全台最多人造訪的博物館是新北市的「林本源園邸（林家花園）」，整年度有超過797萬人造訪，其次則是台北中正紀念堂、基隆國立海洋科技博物館，而外國旅客來台必去的故宮博物院，則名列第7名。

陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班 奪雷軍卓越獎學金

陸男大生研究「科學＋AI」直攻UCLA博士班 奪雷軍卓越獎學金

桃園學生宿營遭爆穿解放軍迷彩服　校方回應了

桃園學生宿營遭爆穿解放軍迷彩服　校方回應了

台南山上花園水道博物館百年古蹟遭汙損園方痛心

台南山上花園水道博物館百年古蹟遭汙損園方痛心

正心中學老師打籃球突倒地！師生合力救回

正心中學老師打籃球突倒地！師生合力救回

關鍵字：

博物館學生斷代古鏡考古文物

讀者迴響

熱門新聞

楊千霈「旅館密會」玖壹壹春風！深夜共度74分鐘

Andy「IG突更新」bye了家寧！網喊：真的放下了

快訊／GD確定要來台灣了！ 　台北小巨蛋連唱2天

淫教練性侵猥褻球員90次！偷拍34片

高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！

家寧切割！老粉秒懂「Andy不會上新片」　曝關鍵原因

「通寧王」神預言棄母保寧　Joeman出手了

林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了

恐再探4℃　下波變天時間曝

林口女童失聯6小時！竟早就回家待著

全文／金秀賢12頁最新聲明！8點回擊揭：檢舉者是某演員母親

S媽深夜淚喊：我女兒回來了！「寶貝回家」

網忽然get到「家寧刪IG貼文」原因：很強欸

玖壹壹春風遭爆「旅館密會楊千霈」回應了！

接家寧案子被洗版　家寧律師發聲了

更多

最夯影音

更多

#動保處 沒入 #比特犬 現場曝！ #Lucky 戴嘴套拒絕入籠

金秀賢在金賽綸家中影片曝光　《橫豎》喊話：拜託發聲明

飼主稱「 #比特犬 會開窗」 網抓包關鍵7秒+1動作

#比特犬 安置到 #動保處 ！ 情緒緊張不斷吠叫

勝利現身杭州夜店　一堆保鑣幫擋鏡頭

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面