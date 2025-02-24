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大陸 大陸焦點 特派現場

女姚明！陸17歲「226cm女籃新星」壓籃板暖身畫面…驚呆觀眾

記者廖翊慈／綜合報導

中國四川女籃17歲選手張子宇22日在杭州WCBA全明星星銳賽上，因226cm的身高，不需墊腳就能碰到籃板邊緣，壓著籃板拉伸的暖身畫面，驚呆周圍觀眾，比賽中更是輕鬆灌籃。張子宇在賽場上的「統治力」，讓不少球迷稱她為「女版姚明」。

▲▼陸17歲226cm女籃新星。（圖／翻攝自微博）

▲▼張子宇身高226cm，在比賽中擁有絕對優勢。（圖／翻攝自微博）

▲▼張子宇。（圖／翻攝自微博）

據《人民日報》報導，一名球迷表示，張子宇單手就讓籃板微微震顫，光暖身時，就讓大家眼前一亮。不少球迷將她在賽場上，狂灌籃的畫面拍下，並上傳網上引起熱議。網友們直呼，「張子宇的未來可期！」

張子宇以中鋒之位在本次比賽中，10投8中拿下17分，幫助北區以91:77擊敗南區隊。她先前就因以100%的命中率，多次幫助團隊獲勝，而引起熱議。她曾在FIBA U18女籃亞洲盃時，以場均35分12.8籃板的數據，榮獲賽事MVP的稱號。

▲▼陸17歲226cm女籃新星。（圖／翻攝自微博）

▲▼張子宇的身高總是高於同儕。（圖／翻攝自微博）

▲▼張子宇。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，2007年5月出生於山東濟南的張子宇出自籃球世家，父母都曾是職業籃球運動員，父親身高213cm，母親是前女籃國手于瑛，身高198cm。張子宇在上小學一年級時，身高就達到了160cm，2018年，張子宇就讀濟南文化東路小學六年級，時年11歲的她，身高已經達到210cm。

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