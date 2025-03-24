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漢堡王「10元漢堡」限時8天開跑！2款牛肉堡任選

▲▼漢堡王三層火烤牛肉堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王祭出10元漢堡優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」最新省錢優惠來了，即日起限時8天祭出「10元漢堡」，只要購買指定牛肉堡1顆，加10元就能再吃1顆，各門市數量有限、售完為止。

漢堡王即日起至3月31日祭出限時加碼優惠，期間只要購買雙層火烤牛肉堡或三層火烤牛肉堡，加10元就能多吃同品項漢堡1顆，換算下來，雙層火烤牛肉堡2顆只要119元，三層火烤牛肉堡兩顆則只要149元，各門市售完為止，提醒優惠不適用於兒童樂園、機場及科技廠等店。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定199元、299元外帶大比薩優惠延長至整個3月。

必勝客平日限定「外帶大比薩199元／299元」超值優惠延長至整個3月，至3月31日前平日皆可享優惠，199元系列有7口味任選包括「雙層美式臘腸」、「夏威夷」、「日式照燒雞」、「四小福」、「黃金咖哩海鮮」、「BBQ黃金嫩雞」及「熱帶鳳梨海鮮總匯」。

299元限定口味有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「炙燒明太子嫩雞」、「超級總匯」、「哈辣墨西哥」、「雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」及「海陸總動員」共11種。

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