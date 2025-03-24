麥當勞APP本周優惠一次看！勁辣香雞翅買1送1、漢堡餐99元

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP本周限定優惠出爐，祭出勁辣香雞翅買1送1、小薯免費送等好康，還有2款漢堡+中飲1杯只要銅板價99元，提醒優惠券每張限兌換1次，歡樂送優惠券則可重複使用，但不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至3月26日）

1. 單點勁辣香雞翅買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至3月30日）

1. 大麥克+38元中飲特價99元

2. 勁辣雞腿堡+38元中飲特價99元

3. 單點帕瑪森森主廚雞腿堡送小薯

4. 單點豬肉蛋堡送薯餅

5. 單點勁辣雞腿堡送小薯（得來速限定）

●門市限定（使用期限：3月28日至3月30日）

1. 買超值全餐送小杯玉米湯

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至3月25日）

1. 單點大薯買1送1

2. 單點薯餅買1送1

3. 單點OREO冰炫風買1送1

4. 單點中杯可樂買1送1

▲繼光香香雞至4月2日前推出「春季激省券」。

繼光香香雞全門市至4月2日前則祭出「春季激省券」，首推超人氣加價購優惠，只要消費滿百元即可用銅板價加購3款經典炸物，包括19元甜心地瓜球、59元蒜脆杏鮑菇、79元中份香香炸雞，部分門市還有超值限定甜甜圈買1送1好康。

再收3款幸福下午茶95元起，包括墨魚甜不辣+甜心地瓜球、蒜脆杏鮑菇+炸滷米血、雞皮+美式脆薯；以及3款豪華獨享餐119元起、2款雙人分享餐209元起、1款3人分享餐309元。