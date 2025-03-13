　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

捐款臺大生農學院！基金會助學生赴海外拓國際視野

▲▼ 。（圖／臺灣大學提供）

▲圖左至右：臺大主任秘書王大銘、勇源基金會執行長賴洋珠與執行長陳致遠。（圖／臺灣大學提供）

記者王威智／綜合報導

臺灣大學生物資源暨農學院於3月13日宣布，與勇源基金會簽訂捐贈專款合約，旨在培養具備國際化視野的專業人才，並促進國際學術合作。這筆捐款將用於支持學生進行海外研習計畫，並邀請國外學者來臺進行合作訪問。

捐款將資助優秀學生前往國外進行專業進修，包括與國際姊妹校的雙聯學位、交換生計畫及參與國際學術會議，進一步提升學術研究能量與國際競爭力。此外，還將支持邀請國際學者擔任特邀講座，促進國際合作。

▲▼ 。（圖／臺灣大學提供）

▲雙方與會代表大合照。（圖／臺灣大學提供）

勇源基金會執行長陳致遠表示：「在全球化趨勢下，具備國際觀與專業能力的人才愈發重要。基金會過去曾支持臺大生農學院學生至東京大學交換研究，這次捐款希望擴展至更多海外頂尖學校，如荷蘭瓦赫寧恩大學和法國波爾多大學。希望透過捐贈，協助學生拓展國際視野，累積實務經驗，並與全球頂尖學者深入交流。」

臺大生物資源暨農學院院長林裕彬對此表示感謝，並強調這筆捐款對該院的國際發展具有深遠意義。他指出：「透過基金會的支持，我們的學生將有更多機會接觸國際學術資源，深化專業知識，並在國際學術舞台上展現才華。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蹦闆挺Andy「來我店隨你挑精品」　霸氣喊話
鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」
再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補
「護國神Q」球星戴維斯涉家暴！二審改判拘役20天定讞
快訊／金秀賢又有私照外流！爆料YTR狠嗆：我去記者會找你
快訊／開車撞牆「害母慘死」詐保1300萬　冷血男遭收押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

捐款臺大生農學院！基金會助學生赴海外拓國際視野

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

捐款臺大生農學院！基金會助學生赴海外拓國際視野

中環賣陽明股票4570張小賺365萬餘元　手上還有4604張

連2天擾金門！陸「4艘海警船」闖限制水域　海巡強勢驅離

49萬人研究揭「10種最折壽環境因素」！　抽菸和21種疾病有關

陸委會：中共破壞兩岸單一戶籍制度　政府依法清查軍公教人員

再增林沛祥！35泛藍立委罷免案一階過關　17件綠委未達門檻補件中

林昀儒橫掃德國名將挺進WTT冠軍賽8強　下一戰恐遇「天敵」

曾入戲叫她老婆　張書豪、歐陽妮妮「小孩撞名」陳曉、陳妍希兒子

鐵粉女星退追金秀賢！　愛他11年「曾到韓追星」網：中國首位受害女星

瓦城去年每股賺9.01元　擬配息9元、殖利率4.4％

快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

新郎結婚太緊張被瞪XD　動作僵硬「掀→拋頭紗」

公益熱門新聞

基金會捐款臺大生赴海外深造拓展國際視野

麥當勞叔叔之家慈善基金會　推動兒童友善醫療

BIODERMA為安寧病房病友獻愛

麻將大賽嗨翻東森廣場「應援親友團」也有獎拿

北大光榮扶輪社推台灣樂齡健康服務

郭昭巖攜手光南捐文具禮包助弱勢生

姜豐年創善耕365平台推廣公益

潤潤坐上旋轉木馬　俞嫺感動落淚

PP石墨烯邀代言人支持「親兒日」

aMEI挺偏鄉童獻聲國泰世華影片

長照服務推手！一日「個管員」看見熱情與細心

舞團孩子急募50萬赴歐洲比賽

阿凱送年菜、拍電影活出新希望

ETtoday主播號召挽袖捐血解血荒

更多熱門

相關新聞

波蜜贊助「星願童行‧幸福巡航」慈善晚宴　支持重症兒童公益活動

波蜜贊助「星願童行‧幸福巡航」慈善晚宴　支持重症兒童公益活動

台灣長青果菜汁領導品牌「波蜜」長期支持中華光點兒童重症扶助協會為重症兒童舉辦藝術治療活動，不定期安排專業老師到府教學，讓孩子們透過繪畫表達自己，暫時忘卻病痛。為拋磚引玉，波蜜再於3月初贊助協會主辦的「星願童行‧幸福巡航」慈善晚宴。

中華齊善功德會228寒冬送暖　用愛關懷地方

中華齊善功德會228寒冬送暖　用愛關懷地方

卡多利亞與後壁消防分隊推廣捐血助人贈送住警器

卡多利亞與後壁消防分隊推廣捐血助人贈送住警器

省吃儉用創業成水產董座　捐450萬水箱車

省吃儉用創業成水產董座　捐450萬水箱車

華航新登機影片有洋蔥？看完直接愛上台灣！

華航新登機影片有洋蔥？看完直接愛上台灣！

關鍵字：

臺大勇源基金會國際交流海外深造學術合作人才培育交換生雙聯學位頂尖學府公益愛心雲

讀者迴響

熱門新聞

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

刪除與家寧合作貼文　DR.WU聲明：已結束暫時性合作

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

金秀賢崩潰了！片場道歉工作人員　好友心疼：魂不守舍，身邊要有人陪

金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億

元斌為了10歲的金賽綸終生戒菸！暖心事蹟曝光

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面