捐款臺大生農學院！基金會助學生赴海外拓國際視野

▲圖左至右：臺大主任秘書王大銘、勇源基金會執行長賴洋珠與執行長陳致遠。（圖／臺灣大學提供）

記者王威智／綜合報導

臺灣大學生物資源暨農學院於3月13日宣布，與勇源基金會簽訂捐贈專款合約，旨在培養具備國際化視野的專業人才，並促進國際學術合作。這筆捐款將用於支持學生進行海外研習計畫，並邀請國外學者來臺進行合作訪問。

捐款將資助優秀學生前往國外進行專業進修，包括與國際姊妹校的雙聯學位、交換生計畫及參與國際學術會議，進一步提升學術研究能量與國際競爭力。此外，還將支持邀請國際學者擔任特邀講座，促進國際合作。

▲雙方與會代表大合照。（圖／臺灣大學提供）

勇源基金會執行長陳致遠表示：「在全球化趨勢下，具備國際觀與專業能力的人才愈發重要。基金會過去曾支持臺大生農學院學生至東京大學交換研究，這次捐款希望擴展至更多海外頂尖學校，如荷蘭瓦赫寧恩大學和法國波爾多大學。希望透過捐贈，協助學生拓展國際視野，累積實務經驗，並與全球頂尖學者深入交流。」

臺大生物資源暨農學院院長林裕彬對此表示感謝，並強調這筆捐款對該院的國際發展具有深遠意義。他指出：「透過基金會的支持，我們的學生將有更多機會接觸國際學術資源，深化專業知識，並在國際學術舞台上展現才華。」