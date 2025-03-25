本村炸雞「免費吃雞」4／1開跑！各門市每日限量50組

▲本村炸雞推出免費吃雞活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」驚喜祭出「炸雞免費吃」活動，4月1日起平日限定衝全台門市就能免費吃炸雞翅，每日限量50組。

本村炸雞全門市4月1日起祭出「FREE WINGS DAY」活動，平日（周一至周五）凡至門市即可免費吃炸雞翅，每日限量50組，人氣口味像是經典洋釀、招牌蒜醬、秘製香辣都有，還有機會吃到新口味「蜂蜜黑胡椒」，各門市將設有專屬試吃區，試吃口味也會不定期更換，開店即發放號碼牌，每人每日限領1組。

▲三商炸雞推炸雞桶買1送1。

三商炸雞即日起至4月9日則祭出「炸雞桶買1送1」優惠，其間凡於門市內用或外帶「青花椒炸雞桶」就送「原味咔啦腿排桶」，2桶特價333元；青花椒炸雞桶內含5塊精選雞胸排，使用青花椒與多種天然辛香料醃製而成，再裹上獨家脆皮炸雞粉現炸，原味咔啦腿排桶則含有5塊鮮嫩雞腿腿排，換算下來，每塊炸雞不到34元。

三商i美食卡會員加碼領獨家專屬優惠，至4月6日前只要3點即可在三商i美食卡APP兌換優惠券，可享買「青花椒炸雞桶」送「原味咔啦腿排桶」，2桶特價323元，優惠券使用期限至4月9日。