桃園創「施工圍籬標準圖例」　新規定4／1上路　

▲桃園創「施工圍籬標準圖例」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為解決桃園施工圍籬設置標準不一問題，桃園市政府建築管理處出手訂定「工地圍籬設計標準規範」，統一施工圍籬高度、材質和警示準則，並要求道路轉角需設置半阻隔式圍籬，讓業者有明確標準可遵循，預期將減少爭議與工安風險，更可提升用路人轉彎視線安全，新規定將於4月1日上路。

建管處莊敬權處長說明，施工圍籬中央、地方各有法規定，內政部營建類、環境部環保類、勞動部職安衛等相關法令，地方政府又有自治條例補充，但卻沒有統一的標準，不乏遇到營建業者百密一疏，在圍籬設置上還是有瑕疵。建管處整合各部會的法規，推出桃園圍籬標準圖例，業者只要使用公版申請表，即可對照工地設置圍籬是否符合規範。

建管處提醒4月1日起，建築工程於申報開工時，需同步檢附依「施工圍籬標準圖例」設置完成的現場照片，並將「道路轉角透空設計」納入圖例。

本次新訂規範中，新增道路轉角處的圍籬應設置半通透式，讓轉彎者視線更清楚，降低碰撞風險，有效提升工區附近的車輛、人行安全。對於夏季常見颱風，圍籬架設也有固定標準，降低因強風導致圍籬倒塌的風險。

莊處長表示，施工圍籬是工地安全的第一道防線，去年開始推出工地圍籬美學，今年要求圍籬設置標準作業，透過標準化與美感提升，讓建築工程工地不再成為惡鄰居，提供市民更佳居住環境。