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富士山通行費將漲！　山梨縣擬調高至「每人4000日圓」

▲▼日本富士山。（圖／CFP）

▲山梨縣研擬調整富士山明年夏季的登山規定。（圖／CFP）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本山梨縣知事長崎幸太郎19日宣布，研擬調整富士山明年夏季的登山規定，包含通過半山腰時徵收的「通行費」將漲到每人4000日圓（約新台幣850元）以及提前關閉通行閘門。

山梨縣政府為避免過多登山客湧至富士山，今年夏天首度實施新的管制措施，像是在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田口登山步道處設置閘門，並向登山客收取2000日圓（約新台幣420元）「通行費」，以及限制單日登山上限人數4000人。

「日本經濟新聞」報導，之前非強制性的1000日圓「保全協力金」，山梨縣府將在2025年夏季登山季，一同向遊客徵收「保全協力金」與「通行費」共4000日圓。

長崎幸太郎19日召開記者會說明，「這是根據確保安全所需的經費，計算出來的金額，從使用者付費的觀點來看，這是必要的措施。」

而吉田口登山步道的管制閘門，在今年夏天登山季期間每天下午4時到隔天凌晨3時關閉，目的是防止有人通宵登頂。山梨縣府未來計劃提前2小時，也就是下午2時起關閉這道閘門，直到隔天凌晨3時；而單日登山上限人數4000人的措施則不變。

富士山的攻頂登山路線有4條，其中吉田口登山步道位在山梨縣境內，且2023年登山季全體超過6成的遊客從這條步道登山，其餘3條登山路線位在靜岡縣。

山梨縣府今年夏季強化管制，造成許多遊客轉而從靜岡縣境內的登山步道試圖通霄攻頂。這兩個縣府將統一規定，盼避免國內外的登山客感到困惑。

靜岡縣政府傾向從明年夏天起，向經過靜岡縣內3條富士山攻頂步道的登山客，徵收每人4000日圓的入山管理費，並在下午2時至隔天清晨3時限制遊客入山。

山梨縣府20日將向相關單位說明新規定的概要，預計2025年2月提交相關修正案給縣議會審議。

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