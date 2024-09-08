9月起平交道告警「沒異狀台鐵列車仍要停車等命令」　誤點塞車惹怨

▲9月起平交道告警啟動，即便路線已淨空，列車仍要停車等行車命令。（示意資料圖／台灣便當管理局-附屬鐵路部臉書）

記者李姿慧／台北報導

近來不少民眾發現台鐵平交道停等時間變長，即便沒事故，竟出現兩列車停下「面面相覷」不願前進怪象，質疑火車難道也有「停讓行人」運動，原來是台鐵9月新制規定若出現告警，即便路況無異，仍要停車等行車命令，導致平交道公路車輛塞車、火車也誤點，台鐵表示，為降低影響程度將研議優化程序。

去年6月20日嘉義市一輛校車行經平交道時號誌已響鈴，校車穿越遭下降遮斷器打到車尾，觸發平交道告警系統警報，1列區間快車確認路況無異後鳴笛減速慢行通過，遭交通部和鐵道局質疑區間車未停車並要求改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵9月1日起祭出新規定，要求若平交道出現告警，列車要在平交道前停車，通報行控中心聯絡調度總所的控制員，回報平交道狀況，即便路況確認已無異狀，仍要等到控制員開立行車命令後，再以25公里慢速通過平交道，全列車通過平交道後，再恢復原來速度。

該新制引發台鐵司機員不滿，若有汽機車搶快闖過平交道仍觸動紅外線偵測，或貓狗誤觸動系統告警，即便平交道路線已淨空，列車仍得停車等候行車命令，上路首日發出67份行車命令、9月2日更發出94份行車命令。

日前也有桃園民眾抱怨，9月2日茄苳路平交道下班尖峰時間，等了台鐵5列車經過，共15分鐘，期間一度有兩列車相望不願前行，質疑「火車也在做禮讓行人運動？」

不具名司機員透露，過往若有誤告警，司機員確認路線淨空無異後，就可慢行開車，發現有異狀再通報，等候控制員發行車命令後續行車，如今連確認路線無異狀也要在平交道原地停車，等候行車命令，等到命令和司機員覆誦再開車，都已是3到4分鐘後的事，造成平交道公路車輛塞車，火車也跟著誤點，若是長途列車由南到北甚至跨線到花東，誤點10到20分鐘跑不掉，台鐵卻配合鐵道局要求，影響行車效率，累死基層，民怨嚴重。

▲台鐵9月新制上路後，列車一遇上平交道告警，出現誤點時間拉長情況。（示意資料圖／記者蔡文淵翻攝）

台鐵公司表示，為維行車安全，減少平交道事故，台鐵公司於110年起陸續建置平交道障礙物告警裝置，並規定列車遇有告警作動時，須一度停車並確認平交道淨空內無障礙後，由司機員通知車長顯示出發號訊，始得通過平交道以確保行車安全，平交道告警裝置後成效良好。

台鐵指出，後經滾動檢討精進，為使行控中心即時掌控列車動態，將原規定優化為列車遇有平交道告警作動停車時，改為通知行控中心控制員，確認淨空內無礙後下達行車命令，其他運行條件並未更改，於9月1日起正式實施。

台鐵表示，盤點自9月1日施行以來，每列因平交道告警燈作動停車再開的列車，平均增延2.07分，尚無長途列車誤點10到20分鐘之狀況，為再降低影響列車運行及公路交通的程度，台鐵刻正研議修正優化相關標準作業程序，以再減少增延時間。