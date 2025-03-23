屏東男怨妻「假日都在騎單車」訴離　她曝夫先外遇...法官准了

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

一對已分房多年的夫妻，長期婚姻不睦，夫以從事社工工作的太太沉迷於戶外活動，經常安排假日整日從事單車運動，未盡家庭責任，且與異性友人關係曖昧，導致婚姻破裂。妻反駁，認為雙方仍維持正常夫妻關係，且先生有婚外情才是婚姻破裂的主因。屏東地方法院日前判准兩人離婚，可上訴。

人夫主張，與太太於96年結婚，育有一名未成年女兒，102年後全家搬入屏東縣新居，但自106年起便分房而睡，夫妻關係形同陌路。他表示，自己多次寫信、傳訊與太太溝通，但對方均不予理會，且沉迷於戶外活動，經常安排假日整日從事單車運動，對家務與女兒的生活、教育毫不關心。「女兒的接送、三餐及課業輔導皆由自己負責，太太未曾分擔家庭開支及女兒的教育費用，即使多次要求，對方亦不聞不問」，認太太的行為已嚴重損害夫妻間的感情基礎，使婚姻無法維繫，向法院請求准予離婚。

人妻反駁，表示並未拒絕與夫同房，而是考量女兒的睡眠品質，才選擇與女兒同住房間。她強調，自己身為社工，工作繁忙，但仍有關心家庭，並未忽視女兒的生活與教育。而自己參與的自行車活動僅為團體運動，與車友間並無不當關係；且家庭開支並非完全由先生負擔，且先生曾共同決定讓她與女兒搬至他處居住，自己亦有提供新家電與家具，並願意分擔家中開銷。

人妻又說，並非自己對先生訊息不予理會，反而多次邀請先生參加自行車活動，以增進夫妻感情，但先生皆以「無聊」為由拒絕。單車活動多為當日往返或半日行程，不會影響家務與家庭陪伴。另先生也曾在自己的貼文下按讚，顯示雙方關係並非如先生所言般疏離。而先生與他人發生婚外情，才是婚姻破裂的主因。請求法官駁回先生的主張。

法官認為，本件原告雖外遇在先，然被告於原告嗣後對其常從事戶外活動一事表達不滿後，仍我行我素，頻繁外出進行活動，(經調查，110年1月13日至113年9月22日共參加逾35次單車活動，足跡遍布南台灣及台東等地)，而因上述嫌隙已無法溝通，被告近年來亦未嘗試修補，可認兩造間相互關懷扶持之真摯感情基礎已破裂，關乎共同生活經營家庭，共創家庭價值之婚姻目的亦無從建構，雙方就此結果之發生均屬可責，已構成難以維持婚姻之重大事由，判決兩人離婚。