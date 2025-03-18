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超神奇！苗栗海邊驚見自小客...停消波塊上　網：007任務失敗

▲苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側消波塊，竟有一輛廢棄轎車，引發外界議論。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側消波塊，竟有一輛廢棄轎車，引發外界議論。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

海灘廢棄物千奇百怪、無奇不有！苗栗縣後龍鎮外埔海灘消波塊旁，被民眾發現竟「停泊」一輛黑色轎車，引發網友議論紛紛，甚至有網友開玩笑「一定是007任務失敗，車主棄車逃逸，不久後會自爆」！

據指出，位於後龍外埔漁港北側數百公尺的消波塊旁，早在去年底被漁民和遊客發現，竟停著一輛黑色自小客，前後未懸掛車牌，但前擋風玻璃疑似遭人故意用大石砸毀，海巡署巡察發現，初步未在車內發現可疑物品。目前難以確認是有人故意開進海灘，或是從外海漂到此處擱淺海灘。

▲苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側消波塊，竟有一輛廢棄轎車，引發外界議論。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣後龍鎮外埔漁港北側消波塊，竟有一輛廢棄轎車，引發外界議論。（圖／記者楊永盛翻攝）

轄區竹南警分局外埔派出所調查，透過車身和引擎號碼，發現車籍為高雄市，警方跟車主連絡，車主卻稱轎車早已被當鋪開走，但為何現身後龍海邊，他完全不知情，更強調車子他沒有關係、不打算處理此事。環保局表示，因為未能確認行為人，不能依法開罰，只能請負責海岸管理的海巡單位負責清除這輛「漂浮車」。

這起事件讓網友們紛紛開玩笑，因為該車在大陸也有生產，網友戲稱說：「這一定是007任務失敗，車主棄車逃逸，不久後會自爆！」、「這車應該是東風日產漂洋過海來台灣的吧？」、「萬事俱備，只欠東風日產。」

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