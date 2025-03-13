邱泰源指「稱護理師月薪7萬是要見賢思齊」　陳菁徽轟：用造謠來卸責

▲陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

各大醫院爆發急診室壅塞問題後，衛福部日前公布全台455家醫院的護理人員平均薪資可達7萬元，引發基層醫護強烈反彈。立委陳菁徽今（13日）在質詢時特別問衛福部長邱泰源，7萬薪資到底怎麼算出來的？邱回，公布這個數據是為了讓其他醫院見賢思齊。陳轟，「賴政府別再造謠」，施政做不好，大家可以來檢討，但用造謠的方式來卸責，來達成其他政治目的，政府沒有誠信，社會無法往前，這絕非國人之福。

陳菁徽指出，「護理師第一年月薪7萬」這句夢裡才有的話，今天她直接在質詢台上詢問邱泰源，這個數據到底怎麼算出來？因為，連行政院長卓榮泰都說了，這是假象的宣示。邱回，公布這個數據是為了讓其他醫院見賢思齊。

陳菁徽指出，但說真的，在基層醫護眼中，這個數據只是傷透他們的心，或者覺得自己拉低平均值而已。邱泰源雖然向全國醫護致歉，但之前承諾的白班津貼，以及三班護病比入法，還是不願意給出具體的時間點。

陳菁徽透露，比較可怕的是，現在網路上還出現另一種聲音，就是批評所有出來發聲的護理師，覺得這些辛苦付出護理師都是網軍，是在配合敵國，為戰爭做準備。看到如此偏激的言論，真心為護理師感到難過，也難怪許多年輕護理師都在為出國做準備，也將持續加劇護理師荒的問題。

「賴政府別再造謠」，陳菁徽轟，現在總統賴清德與內閣官員，每每在公開場合造謠，因為總預算被刪凍，所以很多業務做不出來。例如賴清德2月4日世界癌症日就說，癌篩行政費用刪1成，凍結3成，但事實根本不是如此。而且她的辦公室多次向衛福部確認各計畫的情況時，總是收到行政單位無可奉告的回覆，表示政府端自己都還不確定，但對外又頻繁造謠。明明預算是增加，為什麼要一直說謊？

陳菁徽強調，施政做不好，大家可以來檢討，尋找改善方案；但是如果連總統都帶頭，用造謠的方式來卸責，來達成其他政治目的，政府沒有誠信，社會無法往前，這絕非國人之福。