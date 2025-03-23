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日本夜間巴士「衝出車道」撞樹林　駕駛死亡、21乘客受傷

記者張方瑀／綜合報導

日本三重縣22日晚間發生嚴重車禍，一輛夜間巴士在行駛時衝出車道，撞上路旁防風林，造成司機當場喪命，另外21名乘客受傷。警方目前已就事故原因展開調查。

根據NHK報導，這起事件發生在22日晚上8時30分左右，這輛大型巴士在行駛過程中越過中央分隔線，撞向對向車道旁的防風林。根據警方透露，事故發生後，57歲的駕駛員橋爪悟司被緊急送醫，但最終不治。

此外，車上的21名乘客不同程度受傷，並被送往當地醫院接受治療。巴士上原本還有一名替換駕駛員，但所幸並未受到任何傷害。

事故發生地點位於JR紀伊市木站附近，該地為單向單車道直線路段，距離車站約500米。警方已著手分析行車紀錄器，找出事故原因。

一名30多歲的男乘客回憶起事發當時的情況表示，事發當下巴士突然發出一聲巨響，接著感覺到車輛劇烈震動，隨後又傳來撞擊的感覺，「事發前完全沒察覺到異常，當時自己嚇了一跳，完全不明白發生了什麼事，但現在想起來依然感到恐懼。」

據男乘客描述，當時不少人受傷，許多人頭部、鼻子和嘴巴都有出血情況，場面相當混亂，車內充滿了尖叫聲。

據了解，這輛巴士由西武觀光巴士公司營運，當時正從和歌山縣那智勝浦町出發，前往埼玉市，事故發生前約1小時才剛出發。根據NHK拍攝的現場畫面，巴士左前方猛烈撞擊樹木，車體一度變形，前擋風玻璃也遭到破裂。

該夜行巴士原定在23日上午7時抵達埼玉市大宮區，途中經過橫濱、新宿及池袋等地。事故發生後，西武觀光巴士表示將嚴肅對待此次重大事故，並全力協助調查。

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