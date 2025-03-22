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高雄楠梓2天3車禍！外送員慘死快車道　車禍變多原因曝　

▲20日一輛公車撞上機車，騎士送醫 。（圖／楠梓分局提供）

▲20日一輛公車撞上機車，騎士送醫 。（圖／楠梓分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區在21日晚間發生一起死亡車禍，一名外送員從慢車道騎過分隔島到了快車道，當場被後方汽車撞上，送醫不治！這起車禍已經是20日以來的第三起車禍，至於今年1月到3月的車禍數，已比去年多了10件。

20日晚間18時47分許，楠梓區大學南路與藍昌路口發生一起公車與機車事故，20歲毛姓男子騎機車沿藍昌路行駛，64歲黃姓男子駕駛公車行經該路段，要左轉大學南路時，轉彎與機車發生碰撞，導致毛男頭、胸部受傷，並送往海總醫治。

21日晚間10點左右，37歲謝姓外送員與29歲朱姓駕駛自小客車，在楠梓區德民路發生交通事故，機車騎士經警消送醫搶救仍宣告不治。警方表示經調查謝姓外送員由德民路西向東慢車道直行至96號對面缺口時，欲左轉彎，與沿德民路內側快車道直行，由朱姓男子駕駛的自小客車發生碰撞。

▲20日一輛公車撞上機車，騎士送醫 。（圖／楠梓分局提供）

▲21日一輛垃圾車撞上婦人，婦人疑似骨折送醫 。（圖／楠梓分局提供）

▲20日一輛公車撞上機車，騎士送醫 。（圖／楠梓分局提供）

▲21日晚間一名外送員騎機車到快車道，遭到汽車追撞死亡 。（圖／楠梓分局提供）

同一日下午四點，82歲詹姓婦人牽腳踏車跟37歲劉姓男駕駛清潔車發生交通事故，詹婦疑似右腿開放性骨折受傷，這起車禍九發生在楠梓東街菜市場，警方調查發現詹婦牽引自行車路邊始步行想從清潔車前方穿越，只是清潔車駕駛劉男因視線死角未注意前方穿越之婦人致碰撞詹婦與其之自行車。

楠梓區2天內就接連發生3起重大車禍，21日晚間這起還是死亡車禍！根據警方提供的資料顯示，今年從1月至3月21日，楠梓區的交通事故共計發生1110件，較去年同期增加10件。專業人士分析事故上升原因，可能因近年來楠梓區人口急遽增加，除帶來大量車流外，新移入人口對於當地交通狀況也較為不熟悉，再加上各項工程施作，因此事故增加，因此應該從交通工程、教育宣導及執法3E面向改善，來提升道路交通安全環境。

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