人妻尾牙喝爛醉「家中續攤遭性侵」！廠商囂張撒鈔票：我有錢啦

▲人妻與丈夫邀請廠商到家中續攤，卻因此遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名人妻小美（化名）先前參加公司尾牙，等到活動結束後，一行人又到她家續攤，怎料她過程中不勝酒力醉倒，空調廠商陳男卻趁機性侵她，更是邊灑鈔票邊喊「我有錢」，氣得小美報警提告。高院審理後，依照乘機性交罪，判陳男3年10個月有期徒刑。

根據判決書內容，小美2023年1月間與丈夫、陳男一起參加公司尾牙，一行人玩完後感覺不盡興，又回到了小美與丈夫的家中續攤。因為實在喝了太多酒，小美不勝酒力，在2樓的客廳醉倒。

怎料陳男眼見小美不省人事，覺得有機可乘，當即低頭湊近，脫去小美的衣物後，動口性侵得逞。小美雖然喝醉，不過朦朧間感覺遭到侵犯，於是大喊丈夫的名字，並且嚇阻稱「你怎麼可以這樣對我」。

小美的女兒聽見呼救聲，立即跑出來查看，結果發現小美下半身衣物已被脫光，陳男還在實施侵犯，氣得上前阻止。小美的兒子被叫醒後，將陳男趕到樓下，雙方在樓下不斷互罵。

▲人妻與丈夫邀請廠商到家中續攤，卻因此遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



而陳男的獸行被發現後，非但沒有立即離開現場，，反而是等到警方到來，接著開始炫富，指稱「我有錢」，接著把鈔票一張一張丟出，行為十分跋扈。

小美遭到侵犯後，前往醫院驗傷，檢體當中也確實驗出了陳男的DNA，陳男也因此被判刑。對於一審判決，陳男感到不服、提起上訴，主張自己若是清醒的狀態，為何犯案後不逃走，顯見當時處於醉酒而沒有判斷力的狀態。

不過，高院法官審理後認為，陳男雖然喝醉，但並非對外界刺激毫無知覺，僅是運動及身體協調能力、判斷能力顯著下降，且陳男案發後還能流利溝通、與員警對話，可見精神狀況並未受到酒精影響，導致全然無法辨識行為的程度，這些辯白顯然是推託卸責之詞，不可採信。

高院法官審理後，最終撤銷了原判決，改依乘機性交罪，判陳男3年10月有期徒刑，全案仍可上訴。