「哥吉拉」粉快看！高粱酒瓶新款造型曝　入手價破萬考驗忠誠度

▲「機械哥吉拉(2003)款」造型高粱酒推出 。（圖／業者提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高梁酒瓶也變怪獸！就有業者繼過往 「紅蓮哥吉拉」與「正宗哥吉拉」後，又再一次推出哥吉拉系列造型酒的全新作品「哥吉拉系列造型紀念酒-機械哥吉拉(2003)款」，勢必又將讓哥吉拉迷瘋狂一波。

業者強調這次的設計以哥吉拉系列電影《哥吉拉東京SOS》的「機械哥吉拉」為主角，象徵哥吉拉系列酒款的全新進化，有別於前兩款的風格，「機械哥吉拉(2003)款」以細膩工藝打造，精準呈現出機體的鋼鐵質感與複雜細節。從銳利的頭部輪廓到重裝武器系統，金屬光澤搭配立體構造，展現出強烈的科技感。

酒體盛裝一公升的金門皇家56°三年陳高，強烈而醇厚的酒香飲下後帶來怪獸級震撼！精美造型重現鋼鐵般的強悍姿態，有著讓人耳目一新的視覺體驗，即便不飲酒也成為必入手的哥吉拉收藏款之一！同時這款「機械哥吉拉(2003)款」每組皆擁有獨立流水編號的產品保證卡，不僅給予官方正版授權保障，更確保收藏珍稀性，不過業者認為收藏性十足，只是入手價格超過萬元，也將考驗哥吉拉粉的荷包與忠誠度。

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