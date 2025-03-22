台中最老美式餐廳4／20歇業　星級飯店「松葉蟹」吃到飽回來了

▲台中星饗道國際自助餐推松葉蟹吃到飽。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

在台中有31年歷史、目前全台最「資深」的美式餐廳TGI FRIDAYS台中英才餐廳將於4月20日結束營業。品牌宣布，4月1日起每週末推出包含點牛排升級豬肋排雙拼等多重優惠；另外台中星級飯店內的吃到飽餐廳則推出春季菜單，熱門海鮮「松葉蟹」也強勢回歸，提供消費者吃個過癮，另還有10多款限定甜點，要滿足饕客味蕾。

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▲Fridays英才餐廳是台中第一家美式餐廳，將於4月20日結束營業。（圖／品牌提供）



TGI FRIDAYS台中英才餐廳於1994年開幕，是現存最「資深」的TGI FRIDAYS餐廳，也是台中第一家美式餐廳，曾創下單日銷售70萬業績，陪伴許多台中消費者成長。走過31個年頭，因應台中商圈轉移，英才餐廳將於4月20日結束營業。開展餐飲集團營運長李宏智表示，台中崇德餐廳預計於5月正式開幕，4月1日起至4月19日，在英才餐廳站牌拍照區打卡，並標註TGIFRIDAYSTaiwan即可獲贈限量版紀念車票一張，未來憑車票至崇德餐廳消費滿500元，招待開胃菜三選一一份。

▲星饗道國際自助餐廳春季菜單，各類海鮮美食全部入列。（圖／記者游瓊華攝）



位在逢甲商圈的星饗道國際自助餐推出全新菜單「春色餐桌」，萬眾矚目的松葉蟹強勢回歸，飽滿鮮甜的蟹肉，搭配日式手打漢堡排、鮮旬鮑魚茶碗蒸等多款精緻料理，讓消費者一次品嚐到大海與陸地的美味。另外還有新鮮直送的刺身盛合、爐烤美國板腱牛、龍蝦干貝披薩、戰斧豬排、香煎海大蝦、香烤時令魚，搭配碳烤台灣在地蔬菜與奶油迷迭香洋芋， 一次嚐遍豐盈的春色美食。