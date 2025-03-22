追憶百歲祖母！劉若英姊姊辦水墨畫作特展　100手串紀念感人

▲藝人劉若英姊姊劉若玉，和祖母劉鍾光儀舉辦《百年如一，傳世之光》特展。（圖／劉若玉提供）

記者許敏溶／台北報導

藝人劉若英祖母劉鍾光儀上月安詳離世，享壽百歲。為感念祖母，劉若英姊姊劉若玉特別舉辦《百年如一，傳世之光》特展，將水墨藝術家劉鍾光儀師承多位嶺南派大師的作品完整呈現，劉若玉特別創作100串十八子手串，蘊含對祖母的思念與敬仰，也展示家族文化的深厚底蘊。

《百年如一，傳世之光》特展今（22日）起到4月2日在中國文化大學推廣教育部展出。主要展出水墨藝術家劉鍾光儀創作的經典水墨作品，以及劉若玉精心製作的100串手串。劉鍾光儀師從歐豪年等多位嶺南派大師，擅長工筆花鳥與山水，筆墨間蘊含她對自然與人生的深刻體悟。

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劉若英昨日也在臉書發文指出，「每一個人都有思念的方式。姊姊答應祖母幫祖母辦畫展，如今，變成思念的一種方式。」她並貼上《百年如一，傳世之光》特展的相關資訊。

▲▼劉鍾光儀的水墨作品與劉若玉的手串創作並置，祖孫聯展跨越時空的藝術對話。（圖／記者許敏溶攝）

劉若玉在今天下午開展致詞時提及，原本是要祝賀祖母劉鍾光儀的百歲誕辰，但祖母不幸在2月5日離世，感謝祖母的愛護與對世界留下的美好，所以舉辦這次畫展，這些作品兼具溫婉與力量，體現她在水墨藝術上傳統的承襲與創新，透過畫展來紀念祖母對中國水墨藝術的深遠影響，讓她的藝術精神得以延續。

特別的是，劉鍾光儀其中一幅展出作品「玉堂春滿」，展現嶺南派細膩的畫工，還獲得嶺南畫派宗師歐豪年肯定，在畫作上題字讚賞，顯示很滿意自己學生的畫作。

▲藝人劉若英姊姊劉若玉（上圖）和祖母劉鍾光儀舉辦《百年如一，傳世之光》特展。（圖／劉若玉提供）

為了紀念祖母，劉若玉特別創作100串十八子手串。劉若玉說，每一串皆象徵著祖母生命中的珍貴時刻。這些手串融合傳統工藝與個人情感，製作過程繁瑣而精細，每一顆珠子皆蘊含對祖母的思念與敬仰，展現家族文化的深厚底蘊。而透過祖孫聯展，變成跨越時空的藝術對話，希望透過畫筆與珠串，展現兩代人對藝術的熱忱與家族傳承，讓觀者感受藝術與情感的深厚連結。

劉若玉也透露一段秘辛，自己的父親劉緯文是祖母領養，但祖母卻將父親視為己出，對後代每一個人都相當關愛，而且祖母也教導女孩子們，生活上應該有的態度，包括培養自己專長，以及待人接物等等，透過她的身教來教導下一代。

▲▼劉鍾光儀作品「玉堂春滿」，展現嶺南派細膩的畫工，獲得嶺南畫派宗師歐豪年肯定。下為劉若玉創作的十八子手串。（圖／劉若玉提供）