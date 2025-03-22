GPT大神出手？小港警尋人新聞稿如神文　分局曝「雷霆救援」真相

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局小港分局跟岡山分局在今天（22日）同步皆發出各一則尋找「迷途長者」的新聞稿，相較之下，小港分局的內容被人讚爆稱為「神文」，內容精彩堪比八點檔連續劇本，其中也提到分局長陳楨筌親自到場指揮調度，這讓資深搜救人員表示，希望以後高雄市警察局的分局長都能「比照辦理」重視。

小港分局22日發出新聞稿，表示在19日有一名81歲的陳姓長者在下午出門之後就失聯，因為擔心入夜後氣溫驟降，所以小港分局立即啟動「緊急協尋機制」全力展開搜救，而且由分局長陳楨筌親自指揮調度，然後高松所長楊元益以及派出所副所長、同仁也組成搜救隊伍，同時結合線上警力、消防人員、義消以及民力組成搜救隊伍，然後一路搜到晚上，同時根據監視器畫面，懷疑在一處鳳梨園為熱區，從這裡擴大搜尋，不過因為夜幕低垂，山區缺乏照明，搜救難度增加。最後在一陣犬吠聲後，就找到躺在鳳梨園旁草叢內的陳姓長者。

▲小港分局發出新聞稿表示分局長（紅圈）親自帶隊尋獲失蹤長者 。（圖／小港分局提供）

▲高雄2分局同日發出尋獲失蹤老人新聞稿。（圖／記者吳奕靖翻攝）

岡山分局同日也發出尋獲失蹤長者的新聞稿，表示有一名拿助行器的長者走在省道一路往南，所以員警接獲報案之後，立刻前往了解，發現長者身上有大現金、存摺，後來透過藥包查到家屬，不過家屬的汽車臨時故障無法來派出所接人，員警還開警車送這名95歲的陳姓長者回家。

兩篇新聞稿同日發布，相較起來小港分局的內容「精彩度超高」，看過的人都讚爲「神文」，知名警眷谷百合就打趣說到「該不會是ChatGPT大神寫的」，她說自家的小孩有語言障礙，都是用GPT發文，只要多對話幾次，就能拼湊出這篇文章，谷百合不反對透過AI協助寫稿，但是提醒「我覺得就算是拿筆不是拿槍的警察，在做職責內的工作時，就是要根據事實陳述，而不是幻想自己化身為吳承恩在寫西遊記。過多出自幻想的點綴，會讓警察的公信力消失殆盡。或許執筆人認為自己錦心繡口筆瀚如流，但是社會大眾的眼睛與心都是雪亮的，稍微有閱讀能力的人，一眼就能看出執筆者是否在陳述並紀錄事實，而不是在賣弄自己的小心機」。





▲95歲迷途長者的袋子當中有現金跟存摺者 。（圖／岡山分局提供）

實際詢問小港分局究竟這篇新聞稿是出自誰撰寫，他們回答是「是行政組長依照實際情況與尋人活動寫的新聞稿，在經過內部主管的審核修改產出的新聞稿」。

另外記者也詢問搜救資深人員，他們表示「搜救內容撰寫基本上沒有什麼問題，只是用了比較多的形容詞」。但也私下透露，希望高雄市警方日後也能比照小港分局的處理態度，對於每起長者失蹤案件都能提高重視程度，，以「成立專案小組」跟「分局長親自帶隊」來找人。不過也有醫藥衛生資深人員看到之後，也提醒小港分局在撰寫新聞稿，強調警方積極作為當中，應該避免寫出疾病名稱、這樣公開揭露當事人的醫療隱私，已經觸法。