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馬路驚見「50公斤史詩級巨蟒」妙齡女輾過慘摔車　超扯畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名20歲陳姓女騎士4日凌晨1點多，騎機車行經燕巢區鳳東路一處加油站旁，沒想到馬路上竟然出現一條超巨大蟒蛇，她閃避不及輾到後當場摔車。據了解，該條蟒蛇為網紋蟒，身長3米、重達50公斤，是今年迄今發現最大型蛇類，捕捉團隊派出4名男子合力才將蟒蛇成功搬動至運輸籠。

▲▼高雄驚見「50kg超巨大蟒蛇」！20歲女騎車輾過慘摔車，超扯畫面曝。（圖／Threads／chen.yuzi授權提供）

▲高雄驚見「50kg超巨大蟒蛇」！20歲女騎車輾過慘摔車。（圖／Threads／chen.yuzi授權提供）

這起事故發生在4日凌晨1點多，陳女當時騎車經過燕巢鳳東路，不料，大馬路上居然竄出一條超長、超巨大的蟒蛇，導致她閃避不及當場摔車。她事後發文驚呼，「一生中何德何能有這種運氣，遇到一隻那麼大隻的蛇，被我輾過還沒死，蛇麼事情都有。」

▲▼高雄驚見「50kg超巨大蟒蛇」！20歲女騎車輾過慘摔車，超扯畫面曝。（圖／Threads／chen.yuzi授權提供）

▲▼騎士騎車輾到「50kg超巨大蟒蛇」。（圖／Threads／chen.yuzi授權提供）

▲▼高雄驚見「50kg超巨大蟒蛇」！20歲女騎車輾過慘摔車，超扯畫面曝。（圖／Threads／chen.yuzi授權提供）

警方表示，當時獲報立即到場拍照、測繪，經查陳女並無酒駕情事，所幸陳女僅輕微擦傷，經自行就醫後無大礙。不過，警方到場時該條蟒蛇已不見蹤影，後續警方與陳女持續查找，其友人也協助聯繫農業局到場處理。

高雄市農業局指出，該條蟒蛇為大型網紋蟒，長約3公尺、重約50公斤；由於蛇身壯碩、力道強勁，捕捉過程中需要極大的耐心與技巧。捕抓人員先以布蓋住蟒蛇頭部，降低蟒蛇抵抗，接著費盡全力穩定控制，最終由四名成年男子合力才成功將其抬起置於運輸籠。

▲▼高雄驚見「50kg超巨大蟒蛇」！20歲女騎車輾過慘摔車，超扯畫面曝。（圖／Threads／chen.yuzi授權提供）

▲▼該條網紋蟒身長約3米、重達50公斤，要4成年男子合力才成功搬動。（圖／Threads／chen.yuzi授權提供）

▲▼高雄驚見「50kg超巨大蟒蛇」！20歲女騎車輾過慘摔車，超扯畫面曝。（圖／Threads／chen.yuzi授權提供）

這條網紋蟒是今年迄今為止發現的最大型蛇類，後續已送至屏科大妥善安置。根據統計，去年度共接獲3,658件民眾通報的捉蛇案件；今年截至2月，已累計接獲111件通報。農業局提醒，民眾有看見蛇類勿驚慌，通報1999由專業人員處理。

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