快四月還在冷！大票狂喊超愛「請珍惜」：之後熱到叫媽媽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今（19）日強烈冷氣團持續發威，各地寒冷，下半天氣環境轉乾，明天清晨將有輻射冷卻加持，苗栗以北、宜蘭有機會出現8度以下低溫。周四白天後逐日回暖，日夜溫差大，下周四將再度變天，且還有冷空氣南下機會。就有網友納悶，以往都是1~2月冷完就結束了，「現在快要四月，進入春天，結果天氣還是這麼冷」，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「快四月天氣還這麼冷正常嗎？」覺得以往都是1~2月冷完就結束了，可是現在已經快要四月，進入春天，但天氣還是這麼冷，「全世界的氣候是不是越來越晚了？有沒有瓜？」

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貼文引發眾人議論，「這樣才正常，不然熱得要死」、「過端午節還這麼冷才不正常」、「冷比熱好，越冷越好」、「去年3月就在開冷氣了」、「台灣只有冬天跟夏天= =」、「清明過後直接入夏，請珍惜」、「家裡一堆厚大衣就這幾天可以穿，還嫌棄？」「之後熱到你叫媽媽。」

氣象署預報員曾昭誠表示，周四清晨還有一波低溫，要看輻射冷卻作用，也不排除變寒流，而上次出現「3月寒流」是在2016年。

回顧今年冬季，中央氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，今年冬季冷空氣頻繁南下，影響時間長，造成平均氣溫偏低，今年冬季平均氣溫為17.84度，相較氣候值18.68度，低了0.84度，為2000年以來次冷，僅次於2011年來，也是14年來最冷。